8K video

Nu wordt 8K (7680 x 4320 pixels) video pas echt bereikbaar voor de videohobbyist en kleine professional. Voor slechts € 2.249,- 8K video-opnames met een beeldsnelheid van maximaal 30 beelden per seconden, 8K30P. De kleurdiepte bedraagt een professionele 4:2:2 10-bit.

N.B.: Dit geldt bij opnames gemaakt onder een maximumtemperatuur van 25 graden Celsius en wanneer de camera ‘koud’ wordt opgestart. De ‘auto power off’ functionaliteit is daarbij ingesteld op ‘hoog’ en bij gebruik van H.265 4:2:0 en bitrate van 200 mbps, in combinatie met de externe greep VG-XH en met drie batterijen. De opnameduur is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die nog in de batterijen aanwezig is en de beschikbare ruimte op de gebruikte geheugenkaart. Wanneer de maximumtemperatuur van de camera wordt bereikt zal de opname automatisch worden gestopt.

De geboden beeldkwaliteit is uitmuntend in deze prijsklasse. Alleen topmodellen met een fullframe- of middenformaat beeldsensor komen daarboven uit. Bij de opnameformaten onder meer drie verschillende Apple ProRes codecs. Te weten ProRes 422 HQ, ProRes 422 en ProRes 422LT. Heel welkom in het veld en/of draadloos transport naar elders is dat de videofilmer bij het opnemen in een van de ProRes codecs tegelijkertijd ProRes 422 proxy opnames kan schieten. Tevens verwerk je hoge resolutie opnames sneller en eenvoudiger tijdens het post-productie proces. Er is een beperking: Proxy is niet beschikbaar bij gebruik van 8K30P en 8K25P opnames

Natuurlijk ontbreekt hoogwaardige 4K op 60P niet. Dit voor direct in de hoogst mogelijke 4K UHD kwaliteit schieten. Maar ook is er oversampling op 8K video toe te passen met zeer gedetailleerde 4K-opnames als resultaat. Beschikbaar als drie verschillende instellingen: 4K HQ, 4K DCI HQ en FHD.

Bij DCI 4K video opnamen tot 60 fps in 4:2:0 8 bit of externe recording 4:2:2 10 bit. Tevens is het mogelijk om met de X-H2 op 4K tweemaal digitaal in te zoomen. Handig bij een objectief met een vast brandpunt. Deze optie is nog meer op zijn plaats bij het gemotoriseerde XF18-120mmF4 LM PZ WR objectief. Je hebt dan tweemaal het zoombereik zonder kwaliteitsverlies. Dat gaat gewoon traploos na het bereiken van de maximale brandpuntsafstand.

Warmlopen bij dergelijke grote hoeveelheden videodata? Zeker niet want de Fujifilm X-H2 beschikt over dezelfde mogelijkheden voor het afvoeren van warmte als de X-H2S. Optioneel is er de koelventilator FAN-001. Die koppel je draadloos aan de camerabody. Je kunt circa 160 minutencontinu opnemen. Voor menigeen meer dan genoeg.

De X-H2 biedt geen 120 fps in 4K zoals bij de highspeed X-H2S. Wel bij Full HD. Deze hybride camera richt zich meer op het cinematografische detail dan snelheid. Ook de tracking scoort net iets minder dan bij de X-H2S. In het algemeen laat de X-H2 meer rolling shutter zien dan de X-H2S maar het resultaat blijft gewoon goed.