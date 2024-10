Verslag: Fujifilm presenteert X-M5 en nieuwe objectieven in Burgers’ Zoo

Dit is de Fujifilm X-M5

Je hebt het ongetwijfeld de afgelopen weken wel ergens gelezen. De digitale compactcamera is weer helemaal terug van weggeweest en vooral onder de jeugd en jongvolwassenen een echte hit op festivals en tijdens vakanties. Eerder was daar natuurlijk al de Fujifilm X100V die razend populair werd op TikTok met recent de opvolger Fujifilm X100VI. Nu is de nieuwe Fujifilm X-M5 alleen qua vormfactor en grootte een compactcamera, maar tegelijkertijd heb je alle voordelen van de systeemcamera met de verwisselbare lenzen. Het beste van twee werelden?

Qua vormfactor zeker. Met een gewicht van 355 gram en afmetingen van 11,19 cm breed, 6,66 cm hoog en 3,8 cm diep is de X-M5 licht en compact en gemakkelijk in je broekzak mee te nemen. Tegelijkertijd is daar de klassieke look van de retro Fujifilm-camera’s met de grote bedieningsknoppen bovenop, de lederlook body en een klap-, draai- en kantelbaar lcd-scherm. De filmsimulatieknop van de X-T50 vinden we ook op dit model terug. Draai simpelweg aan de knop om je foto qua stijl volledig anders te maken. Zie het als een soort filters. Van zwart-wit en sepia tot filmsimulaties voor portretten en landschappen. Voor veel mensen een uitkomst, want zo hoef je niet tot nauwelijks na te bewerken. Deze filters worden direct op de JPG’s toegepast, maar in RAW fotograferen kan natuurlijk ook. Samen met de Fujifilm X-app (via bluetooth of usb) zet je de foto’s direct op je telefoon in jouw favoriete stijl.

Intern is de camera voorzien van de X-Trans CMOS 4 beeldsensor van 26,1 megapixel. Niet de nieuwste, maar wel dezelfde sensor die we ook vinden in de X-S20, X-T30II en de X100V. Gecombineerd met de X-Processor 5 van topmodellen als de X-T5 en de X-H2, en de nieuwste autofocus AI-algoritmen voor het herkennen van onderwerpen is de X-M5 ook serieus uitgerust voor fotografie op hoog niveau. Fujifilm richt zich met de X-M5 echter niet alleen op fotografie, maar ook op videografie. Dankzij het draaibare lcd-scherm kan je de camera echt als vlogcamera gebruiken en er is zelfs een speciale vlogmodus aanwezig, alhoewel stabilisatie op de camera zelf ontbreekt (IBIS). Content creators kunnen ook verticale beelden schieten in 9:16 en ze direct op social media gebruiken. Filmen kan niet alleen in FHD met 240 beeldjes per seconden of 4K met 60 beeldjes per seconden, maar tot maximaal 6.2K met 30 beeldjes per seconde, alhoewel het de vraag is in hoeverre de relatief kleine accu (NP-W126S) en de minder snelle UHS-1-geheugenkaart de camera hierin tegen zal houden. Drie interne microfoons zorgen voor het geluid, waarbij achtergrondruis weggefilterd kan worden. Je kunt zelfs de prioriteit kiezen tussen surround, geluid voor, geluid achter of voor en achter.

De eerste indruk van de Fujifilm X-M5 is goed. Alhoewel een elektronische zoeker ontbreekt, is het lcd-scherm ook buiten relatief goed af te lezen, alhoewel de middag niet geschikt was om het in echt fel zonlicht te testen. De camera is erg compact, voor grote handen misschien zelfs te compact, maar als vlogcamera of voor de fotografieliefhebber is dit zeker een stap vooruit ten opzichte van de camera’s op je smartphone. De camera is te koop als losse body, maar ook in combinatie met de XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ, alhoewel we ook een pancakelens als de 18mm of 27mm van Fujifilm goed bij de camera vinden passen. De combinatie zorgt voor fraaie plaatjes, zo zagen we bij thuiskomst. De filmsimulaties in combinatie met de filmsimulatieknop zorgt er daarnaast voor dat fotografie met verwisselbare lenzen ook bereikbaar is voor mensen die weinig tot geen tijd (of zin) hebben in het nabewerken van de foto’s. In november gaan we langer met de Fujifilm X-M5 aan de slag in een uitgebreide review om een echt goede indruk te krijgen van deze compacte systeemcamera.