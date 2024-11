Streamingtips #45 – Twisters, Arcane en My Old Ass

Monkey Man (SkyShowtime)

Monkey Man is een film die alles te maken heeft met Hanuman, de mythische figuur uit India. We volgen in deze film Kid, die in illegale vechtclubs zijn geld verdient. Hij is daar niet zomaar terechtgekomen: hij heeft een verleden dat hem achtervolgt, zeker wanneer hij de elite van de stad probeert te infiltreren. Hij is agressief en daar zie je in Monkey Man het heftige resultaat van.