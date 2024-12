Trends en verwachtingen op het gebied van smartphones in 2025

We beschreven vorig jaar al dat AI een groot verschil ging maken in de wereld van smartphones en dat is een trend die we ook in 2025 verder tot bloei zullen zien komen. Dit is wat we allemaal in het nieuwe jaar verwachten op het gebied van smartphones.

Kunstmatige intelligentie

Het mag geen verrassing zijn dat kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog dieper in smartphones wordt geïntegreerd in 2024. We hebben er nu een jaar aan kunnen wennen, het is nu tijd voor de volgende stappen. Of althans, AI zit natuurlijk al veel langer in telefoons, onder andere om de foto’s die je maakt te verbeteren, maar in 2025 verwachten we te zien dat daar een stapje verder in wordt gegaan. De trendsetter moet Samsung zijn, dat in januari met zijn vlaggenschip zou komen.