Testpanel Hisense A85H-serie: wat vinden onze lezers van deze oled tv?

Wie zijn de gezinnen die de A85H-serie oled tv van Hisense getest hebben?

Qua kijken op de televisie is het voor mij veel verschillende sporten, films en tv series. Mijn vrouw kijkt voornamelijk films en series. Mijn oudste zoon mag elke dag even tv kijken en vindt het heerlijk om dan tekenfilmpjes te kijken.

Wij zijn de familie Vredeveld. Ons gezin bestaat uit mijn vrouw (35), mijzelf (33), onze oudste zoon van 2 jaar en onze jongste aanwinst van 3 maanden. Zelf ben ik de grootverbruiker als het gaat om tv kijken in dit huis. Ik volg alle nieuwe ontwikkelingen van wat er gebeurt in de tv wereld. Daarom leek het mij ook heel leuk om de Hisense tv te mogen testen.

Wij zijn een een-ouder gezin bestaande uit mij (de vader) en drie volwassen kinderen; een zoon van 20 en een tweeling (j/m) van 18. In ons gezin wordt er veel gebruik gemaakt van de tv. Vooral de streamingdiensten doen het hier in huis heel erg goed. Ook gaming is een favoriete bezigheid vooral door de mannen in huis.

Wij zijn een gezin van vier. Onze kinderen zijn 9 en 6 jaar oud, en die zitten vooral in de ochtend tv te kijken. In de avonduren wij als ouders. Zelf hebben we een Panasonic plasma tv, van meer dan 10 jaar oud. Maar plasma was toen wat je moest hebben als het om voor een hoog contrast tussen donkere en lichte beelden. Waar we als eerste naar kijken is het verbruik, wel zo logisch tegenwoordig, en de hoofd rede om de tv te willen testen.

We gebruiken de tv vooral met de Ziggo Horizon Next decoder, en om films/series via de computer te bekijken. En voor deze test ook voor om te gamen in 4k.