Sony maakt prijzen 2022 oled- en lcd led-tv’s bekend

Voor de Benelux heeft Sony op het moment van schrijven nog geen officiële prijslijst rondgestuurd, maar dankzij verschillende media uit andere Europese landen kunnen we de prijzen tot op 50 euro nauwkeurig publiceren. Sony brengt dit jaar weer een groot aantal televisies op de markt, met zowel oled- als lcd led-modellen.

Het topmodel voor 2022 is de A95K-serie, bestaande uit een 55-inch en een 65-inch QD-OLED-televisie. Deze modellen maken gebruik van een oled-paneel met daarnaast een quantum dot-filter. Kort gezegd moet dit zorgen voor een hogere helderheid, een bredere kleurweergave en een lager energieverbruik.

Meer details over de televisies die Sony in 2022 naar Nederland en België brengt vind je in de Sony 2022 tv line-up. Wil je nog meer weten over alle nieuwe functies en vernieuwingen die Sony dit jaar naar zijn televisies brengt? Lees dan verder in ons achtergrondartikel over de tv vernieuwingen van Sony in 2022.