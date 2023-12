Oppo lanceert met A38 en A58 twee betaalbare smartphones

Dit is de Oppo A38

De Oppo A38 beschikt over een HD+-scherm van 6,56-inch met een refresh rate van 90 Hz. Aan boord vinden we de MediaTek Helio G85 met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij van het toestel heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Dankzij 33W SUPERVOOC laad je binnen 75 minuten tot 100 procent op. Het toestel heeft een IP54-certificaat voor stof- en waterdichtheid. Dit biedt in ieder geval bescherming tegen waterspetters en vochtige omgevingen. Aan boord vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel en een bokeh-camera van twee megapixel ter ondersteuning voor portretfotografie.

Dit is de Oppo A58

De Oppo A58 lijkt sterk op de Oppo A38, maar biedt net even wat meer. De chipset en het opslaggeheugen is identiek, maar daar krijg je 6 GB werkgeheugen bij. Het display is ook groter met het FHD+-scherm van 6,72-inch. Dit biedt een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het toestel is uitgerust met dubbele stereo-luidsprekers en is voorzien van een Oppo Glow-afwerking. Ook de camera’s en de batterij zijn identiek.

Prijs en beschikbaarheid

Beide smartphones zijn per direct beschikbaar. De Oppo A38 is verkrijgbaar in de kleur Glowing Black voor 219 euro. Betaal je iets meer? Voor 249 euro koop je de Oppo A58, tevens in de kleur Glowing Black.

