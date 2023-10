Streamingtips #43 – Get Gotti, American Horror Story en Endeavour

Life on Our Planet (Netflix)

Life on Our Planet is een documentaire die eens niet naar de natuur van nu kijkt, of althans, niet zo direct: het gaat echt om hoe het leven ooit begon, dus we zien sabeltandtijgers en andere vroegere aardbewoners. Steven Spielberg is de uitvoerend producent en de verwachting is dan ook dat deze docu hoge ogen gooit.