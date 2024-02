Galaxy AI komt ook naar andere Samsung-telefoons

Galaxy AI omvat diverse toepassingen met de kunstmatige intelligentie van Samsung. Denk bijvoorbeeld aan Live Translate, waarbij in realtime spraak- en tekstvertalingen van telefoongesprekken mogelijk worden. Via Interpreter zie je live-gesprekken en de directe vertaling. Chat Assist helpt met duidelijker formuleren, terwijl diverse AI-tools dankzij de ProVisual Engine helpen om je creatieve vrijheid middels fotografie te vergroten.

Denk ook aan Circle to Search met Google, waarbij je met een snel cirkelgebaar zoekresultaten krijgt zonder dat je de app hoeft te verlaten. Ook Browsing Assist is handig en geeft je uitgebreide samenvattingen van de belangrijkste nieuwsberichten van die dag. Transcript Assist helpt dan weer voor opnames bij vergaderingen. Zo is het een compleet pakket aan toepassingen die diverse taken gemakkelijker voor je moeten maken.

Galaxy AI komt naar diverse telefoons en tablets

Al deze toepassingen van Galaxy AI komt via de nieuwe One UI 6.1-update ook naar andere Samsung-telefoons. Bij release was het al beschikbaar op de Galaxy S24-serie. In het tweede kwartaal is het beschikbaar voor de Galaxy S23-serie, de Galaxy S23FE en de opvouwbare toestellen Z Fold5 en Z Flip5. Ook tablets worden niet vergeten. De kunstmatige intelligentie komt ook naar de diverse tablets binnen de Galaxy Tab S9-serie.