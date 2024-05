Verder luisteren

En als je dan de smaak te pakken hebt, ga je van alles beluisteren. Allereerst Jack of Speed van Steely Dan’s Grammy winnende ‘Two Against Nature’. Zonder de Dirac-correctie klinkt dit heel breed, maar heeft geen focus en het fantoom-mono is te breed. Wel lekker hoor, daar niet van. Sonoro klinkt heel smooth en met lekker strak laag. Dirac-schakelaartje in de app aan en opeens is er weer focus. De piano en gitaar staan om de stem heen en blazers nog breder daar weer omheen. Alsof iedereen op een rijtje staat in plaats van door elkaar. The Sea van de zangeres ARY mist wat punch, maar klinkt wel mooi diep, maar de stem klinkt echt fantastisch. Ze is wat afstandelijk en staat in het stereobeeld niet vlak voor je. Het hele zachte, niet scherpe laag van de de AMT-tweeters is best even wennen, ik wil gevoelsmatig wat hoog erbij doen (wat makkelijk kan, maar leer mezelf even te wennen aan het geluid). Neem een track als L.A. by Bike van het album ‘Rhythm Sessions’ door Lee Ritenour mist naar mijn smaak het ‘snappy’ geluid, maar de brede spreiding is waanzinnig en elk instrument klinkt hoe het hoort te klinken. Op naar een klassieke opname. The Duel, door Anne-Sophie Mutter en John Williams en het live-concert ‘Across the Stars’. Wat een soundstage, je hoort haar bewegen over het podium. De viool klinkt zo vol en fijn, niet agressief en zeer gedetailleerd. Kippenvel krijg ik als de jonge Gregory Mann zingt in Everything Is New to Me uit ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio (Soundtrack from the Netflix Film)’. Zijn stem komt niet erg naar voren, maar klinkt aangenaam en gedetailleerd, net als die viool. En de andere instrumenten staan zo mooi eromheen, het is geen zooitje, zoals ik vaak elders waarneem. Als de drums inzetten is te horen wat ze doen.

Als afsluiter nog even de vreemde track Letter van Yosi Horikawa. Deze is gewoon gemaakt voor deze luidspreker. Het klinkt niet opdringerig, wel opzwepend en gaat af en toe helemaal de diepte in zonder dat het vastloopt.