Aqara Smart Lock U200 is het nieuwe slimme slot van Aqara

Het nieuwe slimme slot van Aqara is ontworpen als een moderne en sleutelloze oplossing voor slimme toegangscontrole. Volgens de fabrikant biedt het slot uitzonderlijk gebruiksgemak, geavanceerde beveiligingsfuncties en perfecte integratie met diverse smarthomesystemen en apparaten. Ook biedt de Aqara Smart Lock U200 ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter met een compatibele Thread Border Router.

Diverse mogelijkheden voor toegang

De Aqara Smart Lock U200 kan op diverse manieren gebruikt worden. Zo kan je het slimme slot gebruiken via de mobiele app van Aqara en spraakassistenten (en andere platformen middels Matter), via een NFC-kaart van Aqara, via pincodes op het meegeleverde draadloze toetsenbord, via vingerafdrukherkenning en via traditionele sleutels. Je kan namelijk ook toegang krijgen met je originele sleutel, want het sleutelgat is gewoon bereikbaar. Het slimme slot biedt ook ondersteuning voor Apple Home Key. Via je iPhone of je Apple Watch maak je een virtuele deursleutel aan om binnen te komen.

Het slot past op diverse bestaande sloten, zoals Eurocilindersloten met noodfunctie en Amerikaanse cilindersloten. Het is volgens Aqara dan ook makkelijk zelf te installeren. Je plaatst het simpelweg over het bestaande slot en je hebt alleen een schroevendraaier nodig. Via de website van Aqara kun je zelf kijken of het compatibel is met je bestaande slot.

Geavanceerde encryptie zorgt voor de veiligheid en gaat hackers tegen. Een sabotagealarm en automatische vergrendelfunctie die de deur automatisch sluit na een bepaalde tijd helpt de voordeur veilig te houden. Je krijgt daarnaast realtime meldingen van de status van het slot, dus je weet direct wanneer er iemand binnenkomt. Gevoelige data zoals pincodes en vingerafdrukken worden gewoon lokaal opgeslagen.

Aqara Smart Lock U200 is gebouwd op het Thread-protocol en is daarmee energie-efficiënt. Het slot werkt op oplaadbare batterijen en gaat zes maanden mee op een enkele laadbeurt. Het draadloze toetsenbord voor toegang werkt op je bestaande deurbelbedrading of op AAA-batterijen.

Prijs en beschikbaarheid

Het slimme slot van Aqara is per direct beschikbaar voor 279,99 euro. Je kunt kiezen uit een zwarte of zilveren variant.