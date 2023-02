Samsung maakt Europese prijzen 2023 Neo QLED-televisies bekend

Eerder deze week kondigde Samsung in onder meer Duitsland de prijzen van de nieuwe QD-OLED-televisies aan; de S90C- en S95C-series. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft in diverse regio’s nu ook de prijzen van de Neo QLED-modellen bekendgemaakt. Let wel dat deze prijzen dus iets kunnen afwijken voor Nederland en België.

Alle Neo QLED-televisies zijn voorzien van miniled-achtergrondverlichting, wat betekent dat het lcd-scherm verlicht wordt door minuscule leds. Het verschil tussen de modellen zit hem onder meer in de resolutie (8K versus 4K), het design, de audioweergave en de One Connect Box waarmee de televisies middels één kabel verbonden wordt.

Samsung QN900C

Advertentie

8K LCD

MiniLED FALD

One Connect

Tizen 7.0 65-inch €6000 75-inch: €8000 85-inch €11000



Samsung QN800C

8K LCD



miniLED FALD

One Connect

Tizen 7.0 65-inch: €4000 75-inch: €5500 85-inch: €8000



Samsung QN700C

8K LCD

miniLED FALD

One Connect

Tizen 7.0 55-inch: €2500 65-inch: €3300 75-inch: ???



Samsung QN95C

4K LCD

miniLED FALD

Tizen 7.0 55-inch: €2800 65-inch: €3500 75-inch: €5000 85-inch: €6400



Samsung QN90C

4K LCD

miniLED FALD

Tizen 7.0 50-inch: €1500 55-inch: €2300 65-inch: €3000 75-inch: €4200 85-inch: €5.500



Samsung QN85C

4K LCD

miniLED FALD

Tizen 7.0 55-inch: €1800 65-inch: €2300 75-inch: €3400 85-inch: €4500



Meer informatie over de nieuwe Neo QLED-modellen lees je in dit artikel. Binnenkort publiceren we een compleet overzicht met alle modellen, specificaties en prijzen.