Samsung brengt in 2023 nieuwe Neo QLED-tv’s met miniled op de markt

Samsung kondigde eerder vandaag al de CX-serie microled-televisies en de S90C- en S95C-series QD-OLED-televisies aan. Daarnaast komt het bedrijf met nieuwe lcd-televisies gebruikmakend van miniled-achtergrondverlichting. Samsung geeft deze modellen de naam Neo QLED mee.

Het topmodel in de Neo QLED-series is de QN900C-serie. De tv’s in deze serie beschikken over een 8K-paneel en moeten dankzij het miniled-backlight met local dimming en 1000 zones een helderheid van maximaal 4000cd/m² bieden. Samsung brengt een hele reeks formaten op de markt, waaronder een nieuw 98-inch model.

Van de 4K-modellen is de QN95C het vlaggenschip. Opvallend is dat Samsung er dit jaar voor kiest de aansluitingen weer in de televisie zelf te verwerken in plaats van de externe One Connect Box aan te bieden. Ook deze televisies bieden local dimming met miniled en daardoor een hogere helderheid dan vorig jaar. Samsung geeft aan dat de televisies nagenoeg randloos zijn, met een rand van maar 20mm dik.

Alle nieuwe Neo QLED-modellen zijn voorzien de Tizen Smart Hub, hdmi 2.1-poorten en de nieuwe Auto HDR Remastering-functie die HDR toe kan voegen aan SDR-content. Samsung ondersteunt HDR10 en HDR10+ maar nog altijd geen Dolby Vision. Op het gebied van audio zijn de topmodellen voorzien van Dolby Atmos-speakers. De nieuwe televisies kunnen allemaal dankzij Q-Symphony naadloos samenwerken met soundbars van Samsung.

In 2023 zorgen upgrades van GameBar 3.0 met MiniMap Sharing en Virtual Aim Point voor een verbeterde ervaring voor elk type gamer, aldus Samsung. MiniMap Sharing stelt spelers in staat om de minimap van hun game in één oogopslag op elk scherm te zien. Virtual Aim Point, ontworpen voor first-person shooters (FPS), laat je in elk spel meerdere vizieren zien voor het perfecte schot.

Ook nieuw voor 2023 is dat de Samsung televisies voorzien worden van Zigbee en Thread. Dit betekent dat ze als hub kunnen dienen in een smarthome. Ook wordt de Matter-standaard ondersteund.