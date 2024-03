Samsung 2024 oled tv’s: welk oled-paneel krijg je?

Samsung brengt dit jaar drie oled tv-series op de markt; de S95D-serie als vlaggenschip, de S90D-serie en de S85D-serie. Van de S90D-serie komen ook weer specifieke varianten, bijvoorbeeld voor winkelketens, op de markt. Samsung maakt zelf oled-panelen, de zogenaamde qd-oled-panelen, maar die zijn prijzig en bovendien maar in een beperkt aantal formaten te leveren. Als alternatief kiest Samsung voor de woled-panelen van LG Display, maar waar kun je nou vanuit gaan als je een 2024 Samsung oled-tv koopt?

Laten we beginnen met het opvallende statement, onder meer gemaakt door FlatpanelsHD, dat Samsung jou niet gaat vertellen welk type oled-paneel er in welke televisie gebruikt wordt. De reden hierachter is dat LG Display waarschijnlijk bedongen heeft dat Samsung de woled-techniek niet onder de qd-oled-techniek plaatst en dus hetzelfde behandelt.

Waar komt dit op neer? Hoogstwaarschijnlijk krijgen alle topmodellen in de S95D-serie een nieuw qd-oled-paneel van Samsung zelf. Dit is logisch aangezien de serie in 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten komt, wat precies de formaten zijn waarin de qd-oled-panelen geproduceerd worden. Bij de S90D-serie wordt het lastiger. Dit wordt een grote mix van woled an qd-oled. De 42-inch, 48-inch en 83-inch modellen komen sowieso met woled-panelen aangezien Samsung in die formaten geen qd-oled-panelen maakt. De 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten kunnen zowel in woled als qd-oled geleverd worden en mogelijk verschilt dit zelfs per land of per specifieke serie (S92D bijvoorbeeld). Dit wordt dus gissen. De verwachting is dat de S85D-serie volledig uit woled-panelen bestat, in 55-inch, 65-inch en 77-inch. Samsung kiest in deze goedkopere serie waarschijnlijk voor de goedkopere woled-optie.