Review: TCL 65C935 (C935-serie) lcd led tv

TCL 65C935 - Beeldkwaliteit

De 65C935 gebruikt een mini-LED Full Array Local Dimming achtergrondverlichting en een VA-paneel. Het paneel van ons testexemplaar had helaas een zichtbaar uniformiteitsprobleem. Dat dook hoofdzakelijk op in het egale donkergrijze testpatroon, maar was occasioneel en in mindere mate ook zichtbaar op helder beeldmateriaal, waarbij het leek op Dirty Screen Effect. TCL liet ons ondertussen weten dat het een fout in het paneel betreft. Mocht je een dergelijke fout zelf ook zien, contacteer dan de verkoper voor een vervanging.

Het VA-paneel levert een uitstekend ANSI-contrast van 4.851:1, maar de echte klap op de vuurpijl is de FALD-achtergrondverlichting die onderverdeeld is in 36×30 (1.080) zones. En met zoveel zones, én een 12-bit aansturing heeft deze TCL heel fijnmazige controle over het licht. En dat merken we onmiddellijk in het contrast. Dat springt op het ANSI-testbord naar 50.000:1 en gaat ruim over de 100.000:1 op meer relaxte testpatronen.

In de donkere Gravity-scène zweeft Sandra Bullock tegen een diepzwarte achtergrond bezaait met lichtende sterren. De zonegrenzen zijn zo goed als onzichtbaar zodat het beeld bijna kan rivaliseren met een OLED-scherm. In de Harry Potter scène of in The Revenant test is er erg veel schaduwnuance, maar ook hier geen zonegrenzen. Zelfs in HDR-beelden, zoals bij dit vuurwerk zijn de zones bijna onzichtbaar, enkel ondertitels kunnen toch nog voor wat zichtbare halo’s zorgen. De dimming liet maar een minpuntje optekenen. In zeer hoge contrastbeelden, waar een zeer klein helder object tegen een zeer donkere achtergrond staat, veroorzaakt de dimming soms een beetje verlies van helder detail.

TCL levert altijd een goed gekalibreerde ‘Film’ beeldmode. De grijsschaal is een tikje te koel, maar dat is geen probleem. Het allerdonkerste schaduwdetail kan ontbreken. De kleurweergave is excellent. De 65C935 zal later op termijn ‘Calman Ready’ zijn, zodat hij automatisch gekalibreerd kan worden.