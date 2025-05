Review: Lyngdorf FR-2 – Elegant vlak tegen de muur

Veel opties om te personaliseren

De FR-2 is veel breder dan het diep is, met een hoogte van net iets meer dan een meter. Maar het is vooral die diepte van amper 16 cm die heel apart is. Zet je hem in een grotere kamer vlak tegen de muur naast een muurgemonteerde tv, dan komt deze Lyngdorf nauwelijks de kamer in. De lichtjes afgeronde hoeken verzachten het uiterlijk nog verder. Maak je daarbij ook nog eens een slimme keuze qua kleur, dan is de visuele impact wel héél bescheiden. Eentje in het wit tegen een witte muur bijvoorbeeld, je zou het nauwelijks zien staan. Zeker als je dan ook nog eens voor een baffle (het gedeelte waarin de drivers gemonteerd zijn) in dezelfde kleur zou kiezen.

Dat kan bij Lyngdorf, waardoor de beschikbare drie kleuren in theorie leiden tot negen variaties. Je kunt immers de FR-2 krijgen in het wit, zwart of mochabruin, met een baffle in een van die drie kleuren. Je kunt dus opteren voor een speaker uit één kleur en door een andere bafflekleur te kiezen voor het nodige contrast zorgen. De afwerking is bovendien in een mattere satijnfinish, eigentijds en ook wel luxueus. FWD had de mocha-uitvoering met zwarte baffle op bezoek, een combinatie die wat mij betreft in een woonkamer met houten vloer in een lichte kleur en met witte muren heel elegant oogde.

Wil je nog meer personalisatie, dan zijn er bovendien luidsprekerdoeken beschikbaar die over de baffle passen. Er is niet al te veel beeldmateriaal van te vinden (en onze testspeakers kwamen zonder dergelijke roosters), maar beeldmateriaal suggereert dat de grijze covers er best knap uitzien. Lyngdorf is voor het gebruikte textiel lokaal gaan aankloppen bij Gabriel Fabrics, een bekende maker van stoffen voor designmeubels uit het Deense Aalborg.