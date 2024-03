Review: REKKORD RCM-platenwasser – Blitzblank geputzt

Conclusie

De REKKORD-platenwasser doet waarvoor hij gemaakt is: platen wassen. En dat doet hij heel goed. Weliswaar met behoorlijk wat heisa, wat je voor lief moet nemen. In zijn eenvoud is hij gemakkelijk te bedienen. Als je over een behoorlijke platencollectie beschikt en een REKKORD M600-platenspeler in het schap hebt, is het prettig om een platenwasser van hetzelfde merk in huis te hebben.

Redacteur: Edouard Hendrix

Prijzen:

RCM € 699,-

RCM cleaning fluid

€ 7,99 (250 ml)

€ 10,99 (500 ml)

€ 15,99 (1000 ml)

House of Music: www.homa.be

REKKORD Audio: www.rekkord-audio.com