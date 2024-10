Review: SwitchBot Remote – leuk idee, magere uitvoering

Infrarood en de hub

Op het punt van infrarood is er nogal wat verwarring ontstaan. De remote kwam namelijk in eerste instantie uit met zelfstandige infraroodfuncties. Je kon dus zonder hub zelf een ir-afstandsbediening inleren en de remote gebruiken om bijvoorbeeld je tv te bedienen. Dat inleren zonder hub werkt sinds een recente update niet meer waardoor de remote waardeloos is geworden voor diegenen zonder hub. Je hebt altijd een hub (Hub 2 of Hub Mini) nodig om infraroodsignalen in te leren. Gelukkig maakt SwitchBot het nog wel mogelijk de remote te gebruiken met infrarood zonder dat hiervoor de hub in het zicht moet staan. De remote zendt zelf dus nog wel infraroodsignalen uit. We hebben zelfs de hub van de stroom gehaald, waarna de remote alle infrarood-apparaten bleef bedienen.

Het toevoegen van een infrarood afstandsbediening werkt redelijk goed. Je kunt de remotes matchen door de hub en afstandsbediening elkaar te laten leren kennen, je kunt in een grote database zoeken en je kunt handmatig knoppen inleren. Met deze manieren kom je altijd wel tot een oplossing. En onze LG oled-televisie was op deze manier snel toegevoegd. Echter, het daarna toevoegen van missende knoppen werkt niet goed en is voor sommige functies al helemaal niet mogelijk. Als er meerdere zaken ontbreken kun je het beste toch zelf een volledige afstandsbediening handmatig instellen. Ook kun je het vergeten als je apparaten werken met bluetooth-afstandsbedieningen. Deze worden niet ondersteund. Zo krijgen we onze Arris settopbox van KPN niet werkend op de SwitchBot Remote. De Oppo Blu-rayspeler was, via handmatige toevoeging, wel te koppelen en te bedienen. Ook de airco van Panasonic was zonder problemen middels Smart Match toe voegen, maar het bedienen kan natuurlijk alleen als de SwitchBot Remote wijst naar de airco.

Als je infrarood-apparatuur eenmaal is ingeleerd, kun je een activiteit zoals film-kijken automatiseren. Via de app van SwitchBot kun je een scène aanmaken die je aan het hoofdscherm van de afstandsbediening kunt toevoegen. Tot daar is het nog leuk, maar het activeren van een scene duurt wel erg lang. Soms maar liefst 8 seconden. En helaas geldt hier nog een groter minpunt; de hub moet voor het starten van scènes in het zicht van de met infrarood te bedienen apparaten staan. Ook in een kastje in de buurt is geen optie.