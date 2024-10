Verslag: UK Hi-Fi Show Live 2024

De ‘Ascot’ in de naam van dit event verwijst naar de locatie: de Royal Racecourse, de paardenrenbaan die vooral bekend is vanwege het jaarlijkse Royal Ascot-race in juni. De paarden staan dan minder in de aandacht dan de vele hoeden en outfits van de high society. Modieuze kledij staat minder in de kijker op de UK Hi-Fi Show Live, een van de grootste hifi-shows in het land dat de bakermat was van hifi. Het wordt georganiseerd door Hi-Fi News en z’n hoofdredacteur Paul Miller, een gerespecteerde aanwezigheid in de audiowereld. Hij heeft een hele reputatie opgebouwd met doorgedreven technische testing en het ontwikkelen van testsoftware dat in de industrie wordt gebruikt.

Het is mede hierdoor dat de show in Ascot veel bekende namen lokt. Op het gastenlijstje prijkte dit jaar onder meer Gabi en Edwin Rijnveld van Crystal Cabel en Siltech, John Devore, ontwerpers Karl-Heinz Fink van Fink Team/EPOS en Laurence Dickie van Vivid, Ilias Koutromanos van Estelon, Anders Ertzeid van Hegel, Bruno Putzeys van Kii Audio en Purifi, Scott McGowan van PS Audio, Terry Medalen van Primare, Lars Johansen en Erik Wiederholtz van Perlisten, en nog veel anderen. Dat is een divers gezelschap, en omdat de UK Hi-Fi Show Live heel gemoedelijk blijft is het mogelijk voor bezoekers om die insiders zelf aan de tand te voelen. Dat is vrij uniek, op de meeste internationale events zijn ze minder toegankelijk.

Het komt misschien door de high society-omgeving, maar de UK Hi-Fi Show Live is ook een show waar je naast bereikbare audiospullen ook echte high-end kunt ontdekken. De sets die hier staan opgesteld kun je maar zelden ‘zomaar’ beluisteren. Vorig jaar kwamen we hier ook een reeks authentieke kleinere Britse merken tegen, dit jaar waren die minder aanwezig en lag de nadruk toch op grotere merken en hun aankondigingen. Na de eerste showdag wordt op Ascot trouwens ook de EISA Gala georganiseerd. Dit plechtig moment is wanneer de winnaars van een award hun trofee mogen ophalen.

De UK Hi-Fi Show Live begon met een persconferentie van dCs. Dat merk bouwt sowieso geen instapproducten, maar mikt met eigen technologie op het hoogste kwaliteit op vlak van DA-conversie. Op de show kon je een blik onder de motorkap werpen van een aantal van hun producten, en wat daar te zien was, was heel indrukwekkend. In Ascot toonde dCS echter een systeem dat nog beter moet presteren, onder het motto ‘ons gewaagdste systeem ooit’, als opvolger van de Vivaldi APEX. De Varèse is niet een apparaat, maar een toren van vier potige toestellen: een bedieningsmodule met groot scherm, een meesterklok om alles aan te sturen, twee mono-Ring-DAC’s (een per kanaal) en een Core dat streaming en digital processing verzorgd. Dat alles kan eventueel nog aangevuld worden met een cd-transport om schijven af te spelen. Enkel de Britse prijzen werden er meegedeeld: 217.500 tot 264.000 pond, naargelang de configuratie.

In de UK is distributeur Absolute Sounds een begrip: het verdeelt veel ronkende namen, waaronder dCS en Wilson Audio, maar ook Audio Research, Copland, PrimaLuna, Trafomatic en anderen. Bijna alles wat die merken te bieden hebben, stond er opgesteld, wat een immense en imposante stand opleverde. Peter McGrath van Wilson Audio was er ook om een uitgebreide demonstratie te geven met de nieuwe Watt Puppy-speakers met – uiteraard – Dan D’Agostino en Audio Research-versterking.

De show was ook het eerste officiële uitje van de geïntegreerde MODEL 10-versterker van Marantz. Hun nieuwe vlaggenschip heeft dankzij Purifi-modules veel kracht te bieden, en komt binnen aan 14.500 euro. In Ascot werd het gedemonstreerd met de 702 S3 Signature van Bowers & Wilkins, en met de Marantz LINK 10n-streamer. Die kan ook functioneren als voorversterker, hoorden we ter plekke van merkambassadeur Andy Kerr, met de MODEL 10 (of twee of zelfs vier stuks) in een eindtraprol. Ook te zien: de nieuwe kleuren van de Px8-hoofdtelefoon. Forest Green en Ruby Red maken de koptelefoon van Bowers & Wilkins nog wat hipper, maar qua techniek is er niets nieuw.

Primare en Perlisten sloegen de handen in elkaar om een fijn klinkend systeem te bouwen rond de PRE35-voorversterker met vier A35.2-eindtrappen die een paar Perlisten S7t-speakers aanstuurden (met een streepje hulp van Inakustik) met twee Perlisten-subs die een prachtig laag uitstuurden. De machtige subwoofers van Perlisten, incluis de EISA Award-winnende R18s, stonden in Ascot echt in de aandacht. Niet de enige kamer waar subs de sterren waren, trouwens. Bij KEF waren twee sowieso al machtige R11 Meta-speakers opgesteld met een krachtige Hegel H600-versterking. En toch werden er vier (4!) KC92-subwoofers toegevoegd om echt een aardschokkende ervaring te leveren.

Na de SourcePoint 8 en SourcePoint 10 is bekende ontwerper Andrew Jones klaar met z’n derde luidspreker voor MoFi Electronics. De SourcePoint 888 – want uitgerust met drivers van 8-inch diameter – hoorden we hier heel fraai spelen, met Primare-versterking maar vooral met de nieuwe Masterdeck-draaitafel en de Masterphono-phonovoorversterker.

Ook Monitor Audio had een primeur mee: de Studio 89-speaker, aangestuurd door een B.audio Alpha One-versterker. Gek genoeg niet de nieuwe Roksan Caspian 4G, de geïntegreerde versterker die Monitor Audio even later lanceerde. Van de mensen ter plekke hoorde we dat de nieuwe Caspian net niet afgewerkt raakte voor de show. Spijtig, maar ook in deze configuratie klonken deze kleinere standmounts van Monitor Audio prima!

Triangle is sinds kort veel zichtbaarder in de Benelux. Ook in het V.K. heeft het Franse merk een sterke aanwezigheid. In Ascot demonstreerde het onder meer de Capella, een paar actieve speakers met bijhorende WiSA-hub die je via HDMI met je tv kunt verbinden. Streamingopties zijn er ook genoeg. De Capella zelf is beschikbaar in vier kleuren, waaronder een opvallend bruin en blauw met een soort luipaardmotief. Binnenkort lees je trouwens op FWD een test van deze knappe speakers die voor 2.495 euro per set (incluis hub) in de winkel liggen.

Op de Ascot-show zette de Harman Luxury-groep in op JBL en Arcam. Van het Britse merk waren de nieuwe Radia SA35- en SA45-versterkers te bewonderen. Deze hogere modellen uit de Radia-familie (die start met een krachtige, betaalbare A5) zijn heel wat multifunctioneler dan hun kleine broers. Via een groot scherm op de voorkant wordt meta-informatie over muziek getoond, terwijl klasse G-versterking, Dirac en veel ingangen (incluis HDMI-ARC) zorgen voor goede prestaties.

Amper twee dagen voor het bezoek aan Ascot waren we met twee redactieleden op bezoek bij DALI in Nøranger, Denemarken. De nieuwe Epikore-modellen die daar werden getoond, mochten in het V.K. nog niet onthuld worden. Wel stonden de Rubikore-speakers die in mei op de High End-beurs in München gelanceerd werden in de schijnwerpers. Een mooie demo, met versterking van Lyngdorf.

De R 2500 R van T+A is een toestel dat eveneens op het recente Dutch Audio Event te bewonderen viel. Het is een alles-in-één met cd-speler dat mikt op high-endliefhebbers. Een prijs van 14.000 euro positioneert het heel wat hoger dan typische alleskunners, maar de gebruikte techniek is dan ook heel wat complexer dan gewoonlijk. In Ascot werd het gedemonstreerd met twee kleinere T+A Talis R300-monitors, de EPOS ES-7N-kleintjes stonden er broederlijk naast. Groot-Brittannië blijft een land waar compactere speakers heel populair zijn.

Bij Hegel troffen we de onvermoeibare Anders Ertzeid, de Noor die ook op de iEar’ Show demonstraties geeft. Heel het aanbod van het merk was present, maar het was uiteraard de nieuwe H400 geïntegreerde versterker met streaming die in het middelpunt van de aandacht stond. De H400 ontving nog net een EISA Award en is de opvolger van de populaire H390.

De Britse distributeur Henley zorgt aan de andere kant van het Kanaal voor de merken van Heinz Lichtenegger. De enorme Pro-Ject-line-up viel te bewonderen, maar ook de knappe draaitafels van European Audio Team (het bedrijf gerund door Jozefina Lichtenegger, partner van en zelf ook begaafde bedrijfsleider) waren present. Hun E.A.T. E-Glo II. trok de aandacht, dankzij de zes gloeiende lampen die uit het strakke, moderne design uitsteken. Maar ook de C-Dur Concrete, een platenspeler met een zware basis uit beton was een blikvanger.

In dezelfde kamer stond ook de RD160, de eerste standalone DAC van HiFi Rose. Op de High End-beurs in München viel al een vroeg prototype te zien, hier (en op het DAE ook trouwens) leek het om een finaal product te gaan. HiFi Rose is het merk dat pionierde met grote touchscreens op z’n streamers én versterkers met een retro-steampunkdesign presenteerde. De RD160 is weer anders, met een groot display dat op e-inkt lijkt.

De immense Symphony-torens van het Nederlandse Siltech hebben we in eigen land nog nooit gezien. Op Ascot stonden ze wel, met vier 18-inch woofers die tot 17 kHz diep kunnen duiken en drie midrange-drivers en vijf tweeters in een aparte behuizing. In de speaker zit een stukje versterking, puur ter ondersteuning voor de externe versterker die de eigenaar zelf wil gebruiken. In dit geval geleverd door Nagra.

De torens van Siltech waren deel van een systeem dat door Stereo Magazine-redacteur Matthias Böde werd gebruikt om het verschil te laten horen tussen twee heel high-end draaitafels: een (blauwe) SME Model 60 en de fonkelnieuwe Garrard 301 Advanced Transcription Turntable, uitgevoerd in geel. Kostprijs van het hele systeem? Een miljoen pond, min of meer.

Er waren veel indrukwekkende gigantische luidsprekers te zien daar in Ascot, onder meer omdat heel high-endmerken er goed aanwezig tekenden. Een demonstratie die indruk maakte was echter net van een kleine en betaalbare weergever, de Signature 5 van System Audio. Dat Deens merk hebben we de voorbije jaren vooraleer leren kennen vanwege z’n actieve WiSA-speakers, maar dit is een passieve speaker die onder de 1.000 euro per paar moet kosten.

Nog een budgetuitdager die de luxemerken uitdaagt: WiiM. Hun toestellen zijn een kleine hype omdat ze ondanks lagere prijzen toch veel bieden. Het onderliggende platform en de bijhorende app zijn heel gelikt, zelfs bij de WiiM Mini van 99 euro. De aandacht ging hier vooral naar de nieuwe WiiM Ultra, hun nieuwe streamer dat uitgerust is met een klein scherm.

Het Duitse AVM is ook bij ons weer meer zichtbaar. Bij de oosterburen is het echter altijd een bekende naam gebleven, onder meer omdat AVM een heel uitgebreid assortiment hebt. Daarin ontbreken draaitafels (met oplichtende draaischijf) niet, zoals de Rotation R 30.3. Echt bling-bling zijn de Cellini Chrome-uitvoeringen van AVM, zoals de PAS 30.3 voorversterker met streaming die op Ascot te bewonderen viel.

PS Audio stelt op de Ascot Show altijd een uitgebreide set. Scott McGowan (zoon van oprichter Paul GcGowan) was er ook bij om de aspen FR10-vloerstaanders afwisselend met de aspen FR5-monitors te demonstreren. Over de aansturing van beide speakerparen moet je je geen zorgen maken: onder meer een StellarGold-voorversterker en twee BHK 600 Mono-eindtrappen (elk goed voor minimaal 600 Watt, kregen we te horen) zorgden voor de nodige power.

Dat Yamaha veel meer doet dan enkele audiotoestellen bouwen (en dat al meer dan zeventig jaar lang), dat tonen het Japanse bedrijf graag. Naast de R-N2000A streamingversterker met bijhorende luidsprekers, had Yamaha ook een Disklavier-piano opgesteld. Muziekinstrumenten bouwt het merk immers ook, het bijzondere aan sommige modellen is dat ze inhaken op het MusicCast-platform en muziek automatisch op de piano zelf kunnen afspelen. Over een live-ervaring gesproken!

De head-fi-afdeling verhuisde voor deze editie van de UK Hi-Fi Show Live naar een gezelligere locatie dicht bij de eet- en drankplekken. Onder meer Focal, samen met zustermerk Naim, stelde zijn uitgebreid aanbod aan betere hoofdtelefoons op. Waaronder de open Hadenys en de gesloten Azurys. Beide met kabel, fans van draadloze koptelefoons konden dan weer de Bathys uitproberen.

Ook aan de andere kant van het Kanaal kennen ze audiotechnologie van de Lage Landen. Zowel de Grimm Audio MU1 (van Veldhoven) als de Kii Seven (met techniek van Belg Bruno Putzeys) kregen een prominente plaatsing. En toch keken veel mensen er misschien naast – en dat heeft te maken met de gigantische luidsprekers die Vivid Audio in dezelfde ruimte demonstreerde. De MOYA M1 is echt gigantisch, een soort ultieme weergever die bekende ontwerper Laurence Dickie bedacht toen hij tijdens de coranaperiode tien dagen lang in een hotelkamer vastzat. Die onaangename ervaring zette hem wel aan het denken over een speaker die zonder grenzen of beperkingen zou worden gebouwd. Dat lijkt wel gelukt.

De laatste kamer die we bezochten was iets bijzonder. Er stonden veel heel oude hifi-klassiekers opgesteld. Stokoude Marantz’, Technics’ en Aiwa’s in plaats van de nieuwste speelgoed. Apart, maar het pastte helemaal bij de vaste rubriek in Hi-Fi News waarin vintage hifi-apparatuur opnieuw getest en uitgemeten wordt (en soms vergeleken met oorspronkelijke review uit de jaren zeventig tot negentig). Wel fijn dat er ook oog is voor dat stukje erfgoed!