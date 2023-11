Review: Hisense 85UXKQ lcd led tv

Hisense 85UXKQ - Beeldkwaliteit

Voor dit topmodel heeft Hisense echt alles op alles gezet. Het toestel heeft een VA-paneel, en de miniled-achtergrondverlichting is uitgerust met een ongezien aantal zones voor Full Array Local Dimming. Quantum dots zorgen voor het brede kleurbereik. Op een 85 inch scherm is uniformiteit nog belangrijker dan anders. In donkere beelden was die erg goed, in de heldere schermen zagen we een kleine donkere vlek, helaas centraal in beeld. Die is klein en vaag genoeg om niet echt te storen al konden we ze tijdens camerabewegingen wel zien.

We meten een ANSI-contrast van 4.094:1, dat is zeer goed. Maar de grootste impact komt van het lokaal dimmen. De 85UXKQ is immers voorzien van 5.184 zones. We konden geen nauwkeurige telling maken, de zones zijn erg klein. Wat levert zoveel zones op? In ANSI-contrast steeg het resultaat naar 44.052:1, een record in onze metingen. Op gemakkelijkere patronen steeg het contrast zelfs nog verder naar 230.000:1 en hoger. Het potentieel is er dus zeker, maar hoe vertaalt zich dat in gewone content?

Van halo’s is er nagenoeg geen sprake meer in SDR. Je moet al extreem contrastrijke content op het scherm zetten om het toch een beetje te kunnen zien. Zwart, en ook donkere achtergronden zoals de ruimte in Gravity of Star Wars komen prima tot uiting. Lichtaccenten blijven mooi zichtbaar. De dimming treedt bij snel bewegende voorwerpen soms wat laat in werking zodat een helder object op een donkere achtergrond een donkere rand heeft aan de voorzijde. Ook hier kan er dus nog wat verbeterd worden, maar met dit resultaat zijn we erg tevreden.

De Filmmaker mode is helder, sterker nog in SDR konden we het beeld tot meer dan 1.000 nits laten gaan, en dat is echt wat veel tenzij je in een zeer heldere kamer kijkt. Schroef de achtergrondverlichting terug tot 50 en activeer de lichtsensor. Er is uitstekend zwartdetail, en de kleurweergave is goed, maar voor een high end-toestel moeten we streng zijn.