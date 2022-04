Prijzen Samsung S95B QD OLED-tv bekend: verkrijgbaar vanaf 6 mei

In onze preview van vorige maand kon je alles lezen over onze briefing en de eerste minuten met de Samsung S95B, oftewel de QD OLED-tv van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De nieuwe televisie komt in twee varianten, namelijk een 55-inch en een 65-inch. Concreet zijn dit de specificaties:

Samsung OLED 4K

Quantum HDR 1500 (1500 nits)

Neural Quantum Processor 4K

Laserslim Design

eDolby Atmos

Object Tracking Sound

HDMI 2.1 (4 poorten, ALLM, VRR, 4K120)

Formaten: 55 (QN55S95B) en 65 inch (QN65S95B)

Hoe zit het nu precies met QD-OLED? Valt het nu onder oled? Samsung, en ook Sony met de A95K laten deze modellen onder oled vallen, maar eigenlijk vinden we dat niet kloppen. We kunnen QD-OLED toch echt als een nieuwe beeldtechnologie bestempelen. Hoe het precies zit? Dat legt onze beeldexpert Eric Beeckmans je graag uit in de preview van de Samsung S95B.

Prijs en beschikbaarheid

Terug naar de prijzen, want wat gaat dit nu allemaal kosten? In de webshop van Samsung zijn beide modellen verschenen. De 55-inch gaat 2.499 euro kosten, terwijl je voor de 65-inch een bedrag van 3.399 euro moet overhandigen. Bestel je de televisie tijdens de preorder-actie? Dan ontvang je gratis een Samsung Q700B-soundbar of een The Frame-televisie van 32-inch. Vanaf 6 mei zal de QD OLED-tv verkrijgbaar zijn.