Verslag: Winkelbezoek Praalder Audio/Video Centers in Den Haag

Bewuste merkkeuze

Onno: “Ik denk dat het leuk is om te weten hoe onze merkkeuze tot stand is gekomen. Samen met mijn broer Stephan (56) zijn wij de 3e generatie Praalder die zich over onze winkel heeft ontfermd. Mijn broer doet daarbij het witgoed-gedeelte, dat ook werd gevoerd bij de start in 1931 – wat als enige echt fysiek gescheiden is van de rest van de winkel – terwijl ik het audio/video-deel beheer. Onze winkel heeft meer dan 90 jaar geschiedenis en in die tijd zijn hechte banden ontstaan met onze distributeurs. Je leert daarbij om te onderscheiden wat ertoe doet en wat niet. Welke merken en organisaties zijn goed en betrouwbaar en welke niet. Ook speelt de prijsklasse waarin we producten willen aanbieden mee. Daar zal ik ook meteen eerlijk en transparant over zijn, ook al hebben we zeker een assortiment echte high-end producten, toch ligt daar niet onze enige of absolute specialisatie. Praalder is met name sterk in een breed assortiment met ook de merken voor de ‘gewone’ serieuze muziekliefhebber.

In audiotermen heb je het dan naast high-end over mid-fi met uitlopers naar de onderkant van high-end. Maar we doen zeker ook het instapsegment en bieden geïntegreerde oplossingen van onder andere Sonos, Bluesound en Denon Home aan. In het verleden hebben we door de jaren heen veel kleine niche merken gehad, waaronder ook veel Nederlandse fabrikanten. Maar door de toenemende concurrentie uit het buitenland, met vaak scherpere prijzen en een meer geraffineerde afwerking, hebben we op termijn eigenlijk van al deze merken weer afscheid moeten nemen. Ook doordat veel Nederlandse speakermerken zijn verdwenen, zoals onder andere BNS, Impulse en Audiolab. Want het moet wel verkoopbaar blijken natuurlijk. Wat niet wil zeggen dat we er nooit meer voor open zouden staan als het moment zich op een dag weer voordoet.”