MediaMarkt Black Friday actie: flinke kortingen op Hisense TV’s (ADV)

Hisense 55U72KQ Mini-LED TV

De Hisense 55U72KQ Mini-LED ULED TV is een 55-inch premium televisie, voorzien van Mini-LED-achtergrondverlichting, 144Hz-ondersteuning, Quantum Dot-kleuren en IMAX Enhanced. Deze TV combineert innovatieve technologieën met de meest populaire functies. Daarmee staat het garant voor een indrukwekkende televisie-ervaring.



De Hisense 55U72KQ kan in de winkel en via de website van MediaMarkt gekocht worden voor 679 euro. Dat is een korting van 320 euro ten opzichte van de normale prijs van 999. Tijdens Black Friday krijg je bij aankoop van dit model bij Media Markt ook gratis kalibratie ter waarde van 99 euro.

Periode: van 10-11 tot en met 27-11

Hisense 100U7KQ Mini-LED TV

Ben je op zoek naar een extreem grote tv? Dan is de Hisense 100U7KQ Mini-LED ULED TV met zijn 100-inch interessant. Dit model komt met Mini-LED-technologie en volledige HDR-ondersteuning, waaronder Dolby Vison IQ & HDR10+ Adaptive. Niet alleen het beeld is indrukwekkend, zo zorgen Dolby Atmos en IMAX Enhanced voor die echte bioscoopervaring.

De 100U7KQ kost normaal 4.499 euro, maar kan nu tijdens Black Friday, voor 3.499 euro gekocht worden via de website van MediaMarkt of in jouw dichtstbijzijnde winkel.

Periode: van 10-11 tot en met 27-11

Hisense A72KQ QLED TV’s

Ook de A72KQ QLED-televisies van Hisense, voorzien van een Quantum Dot-filter, HDR-ondersteuning en het VIDAA-smart tv-platform, kunnen momenteel voor aantrekkelijke prijzen gekocht worden.

43A72KQ kost normaal 549 euro, nu 359 euro

55A72KQ kost normaal 699 euro, nu 399 euro

65A72KQ kost normaal 899 euro, nu 579 euro

Check de Hisense A72 QLED TV’s op de website van MediaMarkt of in jouw dichtstbijzijnde winkel.

Periode: van 10-11 tot en met 27-11 (muv 50” & 75”)