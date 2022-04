Philips toont eerste beelden van high-end 907 en 937 oled tv’s

TP Vision heeft begin dit jaar de tv line-up voor de eerste helft van 2022 aangekondigd, waaronder een tweetal oled-televisies in de middenklasse. Net zoals voorgaande jaren worden de topmodellen pas in september, tijdens IFA in Berlijn, aangekondigd. Dankzij de Red Dot designawards weten we nu echter al wat meer over deze high-end modellen.

De Philips OLED907 is een oled-televisie met een Bowers & Wilkins soundbar die aan de onderzijde van het scherm geplaatst is. De soundbar is afgewerkt met stof en de subwoofer bevindt zich aan de achterzijde van de televisie. Dit model komt met een met leer afgewerkte afstandsbediening en wordt uitgebracht in een 48-inch, 55-inch en 65-inch formaat.

De OLED937 is voorzien van een krachtigere en geavanceerdere soundbar, verwerkt in de voet. Ook dit audiosysteem is ontwikkeld door Bowers & Wilkins en biedt ondersteuning voor Dolby Atmos. Top firing en side firing speakers moeten voor een overtuigend Atmos-effect zorgen. De tv is voorzien van vierzijdig Ambilight, komt met een lederen afstandsbediening en wordt vooralsnog alleen in een 77-inch variant verwacht.

Meer details over deze nieuwe oled tv’s van Philips worden tijdens IFA 2022 verwacht.