Nieuwe all-in-one van T+A mikt op premiummarkt

Het is dan geen verrassing dat de Symphonia net als andere T+A-toestellen een dubbele DAC-oplossing bevat. Voor DSD-streams wordt de T+A-True-1Bit DSD D/A-Converter gebruikt, terwijl digitale audio in PCM-formaat via een eigen implementatie met twee sigma-delta chips naar analoog wordt omgezet. De eindtrap van de alles-in-één-versterker is gebouwd rond EigenTakt van Purifi, goed voor 2 x 250 Watt.

Die ‘T’ in de naam staat voor techniek, wat de nadruk op de specificaties verklaart. Toch is dit toestel opvallend gepositioneerd als een totaaloplossing voor de woonkamer. Zoals gebruikelijk bij het premiummerk zit de Symphonia verpakt in een hoogwaardige, zware behuizing van aluminium die heel fijn is afgewerkt. De VU-meters en het witte OLED-scherm verwijzen naar de kleine Series 200-toestellen, zoals de DAC 200 of HA 200. Hun kleine formaat en uiterlijk is dan weer een hommage aan M Systems uit de jaren negentig. Andere designelementen op het nieuwe apparaat moeten dan weer verwijzen naar de oudere R-lijn.

Op vlak van connectiviteit biedt de Symphonia meer dan een gemiddelde alles-in-één-versterker. Naast HDMI-ARC voor een connectie met een televisie, zijn er twee analoge en twee digitale ingangen voorzien. Daarnaast zijn er twee USB-C-poorten: een om een externe DAC aan te sturen, een andere voor opslag met muziekbestanden. Een toegewijde phono-ingang laat het aansluiten van een platenspeler toe, zolang die met een MM- of een high-output MC-element is voorzien. De Symphonia bezit daarnaast twee sub-uitgangen, al is het nog niet bekend of je die als één of als twee afzonderlijke subkanalen kunt aansturen.

De derde generatie Audiophile Streaming Architecture (ASA G3) werd voor het eerst geïntroduceerd op de high-end R 2500 R receiver. Aangestuurd door een app met ingebouwde streamingdiensten (waaronder Qobuz en Tidal) en afspeelmogelijkheden van eigen muziekbestanden, biedt ASA G3 ook voor andere streamingopties. Naast Spotify Connect en Tidal Connect zit ook AirPlay 2 in de pijplijn. Het is ook nog even wachten op de goedkeuring van Roon, het Plays with Audirvana-label is er al.

De Symphonia kun je beschouwen als een kleine broer van de EISA Award-winnende R 2500 R, met een prijs (8.490 euro) die veel lager ligt maar nog altijd in het premiumsegment blijft. Naar goede T+A-gewoonte is de Symphonia beschikbaar in een geborsteld zwart of zilverkleur.