Panasonic lanceert MZW2004 oled tv met hogere helderheid

Panasonic MZW2004: Hogere helderheid

De MZW2004 (MZ2000) is uitgerust met de nieuwe ‘Master OLED Ultimate’ module van Panasonic. Deze module bestaat uit een scherm met Micro Lens Array – lenzen die het licht van de pixels concentreren – en een nieuw meerlaags warmtebeheersysteem. Dit heeft geleid tot een grote stap voorwaarts in helderheid, met een toename in piekhelderheid van ongeveer 150% en een gemiddelde helderheid die ook verbeterd is ten opzichte van de modellen van vorig jaar. Net als eerdere modellen ondersteunt de MZW2004 (MZ2000) uiteenlopende HDR- formaten, waaronder Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive en HLG Photo, het formaat waarmee foto’s in HDR kunnen worden weergegeven.

De nieuwe MZW2004 (MZ2000) biedt ook een verbeterde Filmmaker Mode die garandeert dat kijkers kunnen genieten van content precies zoals de artiesten en kunstenaars het hebben bedoeld. Het detecteren van de kleurtemperatuur van het omgevingslicht is verbeterd voor de Filmmaker Mode, wat een nauwkeurige beeldweergave in alle lichtomstandigheden mogelijk maakt. Is bijvoorbeeld het omgevingslicht warm, dan wordt de kleurtemperatuur verlaagd, en in een heel lichte omgeving worden donkere tonen verhelderd.