BenQ lanceert high-end W5800 CinePrime projector

De BenQ W5800 CinePrime is een 4K DLP laserprojector, voorzien van BenQ’s CinematicColour en HDR-Pro technologieën. Maar, in tegenstelling tot andere 4K-projectoren van het bedrijf maakt dit model geen gebruik van pixel-shifting om de 4K-resolutie te gebruiken. De W5800 is een native 4K-projector, met de volledige 8,3 miljoen pixels.

De beamer biedt een helderheid van 2600 ANSI lumens en kan een beeld van 200-inch projecteren. Op een afstand van 5 meter is een beeld van 150-inch mogelijk. De W5800 komt ook met een 2D lens shift feature (verticaal 土 50% en horizontaal 土 21% max.). BenQ belooft 100 procent van het DCI-P3 en Rec. 709 kleurbereik voor nauwkeurige kleuren. Natuurlijk is er ook hdr-ondersteuning, inclusief de Dynamic Black Technology van BenQ voor een hoog contrast. De W5800 ondersteunt HDR10 en HDR10+, en ook is er ondersteuning voor de Filmmaker Mode aanwezig.

Dit alles komt met een aardig prijskaartje. In de VS gaat de beamer voor 5.999 dollar over de toonbank. De prijs in euro’s is nog niet bekendgemaakt.