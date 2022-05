LG toont 97-inch oled-televisie met OLED.EX-paneel

LG Display heeft op de beurs een buigbare, 42-inch oled-monitor met een kromming van 1000R getoond. De monitor is volgens het bedrijf met name gericht op gamers, die zelf de kromming kunnen wijzigen tot maximaal 1000R. Momenteel gaat het nog om een prototype, maar LG Display geeft aan dat de techniek zo goed als klaar is voor de markt. Nu is het alleen nog wachten totdat LG (of een andere fabrikant) de monitor in productie neemt.

Daarnaast toonde LG een 96-inch oled-televisie met het eerder aangekondigde OLED.EX-paneel. Begin dit jaar kondigde LG al een 97-inch oled-televisie in de G2-serie aan, maar onduidelijk is nog of deze televisie over een OLED.EX-paneel beschikt. Nu LG Display dit model toont lijken we daar een positief antwoord op te krijgen. Het grote voordeel van OLED.EX is dat de levensduur verlengd wordt en de helderheid met maximaal 30 procent verhoogd wordt ten opzichte van conventionele oled-panelen. Een aantal weken terug maakte LG al bekend dat het 97-inch model in de G2-serie een prijs van 25.000 euro zal krijgen.

Meer over OLED.EX lees je in ons achtergrondartikel over de verschillende oled-technieken. Benieuwd naar de nieuwste televisies van LG? Bekijk dan de LG 2022 oled tv line-up.