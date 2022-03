LG 97-inch G2-serie oled tv gaat 25.000 euro kosten

LG geeft zijn eerste oled-televisie met ene formaat van 97-inch een prijs van maar liefst 25.000 euro mee. De televisie wordt gelanceerd in de G2-serie, die speciaal ontwikkeld is om plat tegen de muur gehangen te worden. LG brengt het model in de tweeede helft van 2022 op de markt en de prijs kan nog iets hoger of lager uitvallen, afhankelijk van het specifieke land waarin de tv gelanceerd wordt.

25.000 euro is voor de meeste consumenten natuurlijk niet weggelegd en is bovendien fors meer dan de 4.000 euro die betaald moet worden voor de 83-inch C1-serie van vorig jaar en de ruim 4.000 euro die betaald moet worden voor de 77-inch G1-serie van afgelopen jaar. Wel is het 97-inch model iets goedkoper dan de 88-inch Z1-serie, maar de televisie in die serie is voorzien van de 8K-resolutie.

LG brengt dit jaar de A2-, B2-, C2- en G2-serie met oled-televisies op de markt. Een overzicht van alle specificaties vind je in onderstaand artikel.