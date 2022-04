‘Eerste 49-inch en 77-inch QD-OLED tv’s verschijnen volgend jaar’

Sony brengt deze maand nog zijn eerste QD-OLED-televisie naar Nederland en België, in de vorm van de A95K-serie. Voor de 55-inch variant betaal je 3.299 euro, terwijl de 65-inch versie 4.399 euro kost. Samsung komt begin volgende maand met de S95B-serie, met prijzen van 2.499 euro voor de 55-inch versie en 3.399 euro voor de 65-inch variant.

Volgens onderzoeksbureau DSCC heeft Samsung Display de intentie om in 2023 49-inch en 77-inch panelen aan de line-up toe te voegen. Hiermee wil Samsung zijn QD-OLED-portfolio versterken. Op dit moment focust de Zuid-Koreaanse fabrikant zich met name op zijn QLED lcd led-televisies, maar de verwachting is dat de focus langzaam verschuift naar de oled-techniek, in ieder geval totdat de microled-techniek klaar is voor de massa.

Eerder verscheen al het gerucht dat Samsung in gesprek is met LG Display voor de levering van oled-panelen waarmee ook in het middensegment met andere oled-aanbieders geconcurreerd kan worden.

Wil je meer weten over QD-OLED en de verschillen met oled? Lees dan ons achtergrondartikel over QD-OLED.