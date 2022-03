‘Samsung neemt dit jaar nog oled-panelen van LG af voor eigen oled tv’s’

Samsung heeft begin dit jaar zijn eerste QD-OLED-televisie aangekondigd. Dit model maakt gebruik van Samsungs eigen oled-panelen, gecombineerd met quantum dots. Maar, het lijkt erop dat Samsung hiermee de deur openzet voor een groter assortiment oled-televisies, om zo de concurrentie aan te kunnen gaan met al die fabrikanten die inmiddels een complete oled tv line-up hebben.

Volgens het Zuid-Koreaanse Chosun zijn Samsung en LG Display momenteen in gesprek voor de levering van zo’n 2 miljoen oled-panelen. Deze zogenaamde WOLED-panelen zien we ook terug in oled-televisies van LG zelf, Panasonic, Philips en Sony. Samsung zou de oled-panelen al vanaf april kunnen verwachten en dus lijkt het erop dat de Zuid-Koreaanse fabrikant met een heus aanbod aan oled-televisies wil komen.

LG Display President Jeong Ho-young geeft aan: “Als de omstandigheden goed zijn en we kunnen eraan verdienen, is de mogelijkheid open”. Ook Samsung Electronics ontkent de mogelijke samenwerking niet. Han Jong-hee, vice-president van de DX-divisie (Device Experience) van Samsung Electronics, zei in januari: “We staan ​​open voor alle mogelijkheden.”

Advertentie

Vooralsnog is het dus afwachten wat de exacte plannen van Samsung zijn, maar de kans is aanwezig dat we op niet al te lange termijn meerdere oled-televisies van Samsung gaan zien, deels geproduceerd door LG Display.