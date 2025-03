Hombli lanceert LED Strip 2, Neon Rope en Neon Tube

De drie nieuwe producten vallen in de categorie verlichting en het zijn slimme led-lampen die je zowel binnen als buiten kan gebruiken. Het merk kijkt daarbij goed naar Philips Hue met de Gradient-producten, want ook de LED Strip 2, Neon Tube en Neon Rope komen met verschillende zones. Hombli noemt de functie Individual Zone Control waarbij ieder product uit verschillende zones bestaat en je iedere zone eigen kleuren en effecten kan geven. Dit kan via de Hombli-app.

Smart LED Strip 2 (5 meter)

De Smart Led Strip 2 kan 16 miljoen kleuren weergeven en diverse wittinten. Je kunt schema’s maken, de verlichting synchroniseren met muziek of bedienen via stembediening. Kan met je wifi-netwerk verbonden worden.

Smart Neon Rope (5 meter)

Hombli noemt de Smart Neon Rope flexibele lichtkunst voor binnen en buiten en werkt via bluetooth. Dankzij de flexibele behuizing kun je dit ‘touw van licht’ in alle denkbare vormen bevestigen. Komt met Individual Zone Control en kan met de Hombli Smart Bluetooth Bridge gekoppeld worden voor extra functies als bediening via internet, stabiel mesh netwerk en geavanceerde scenario’s. Ook te bedienen via de Hombli-app, stembediening of synchroniseer met muziek.

Smart Neon Tube (5 meter)

De Smart Neon Tube is echt gemaakt om buiten te gebruiken. Het is een flexibele lichtslang met een 360 graden lichteffect en komt ook met Individual Zone Control. Ook dit product kan met de Bridge gekoppeld worden.

Prijs en beschikbaarheid

De drie nieuwe led-lampen van Hombli zijn per direct verkrijgbaar. De Hombli Smart LED Strip 2 voor 89,95 euro en de Smart Neon Tube en Smart Neon Rope voor 99,95 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Hombli.