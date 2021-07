Android TV krijgt er Google TV-functies bij, zoals suggesties verbeteren

Google integreert diverse opties van Google TV nu in Android TV. Zo krijg je als gebruiker de mogelijkheid om de kijksuggesties te verbeteren, zodat je eerder entertainment ontdekt dat ook daadwerkelijk bij je past. Ook kun je video’s in een lijst zetten, zodat je deze op een later moment alsnog kunt kijken.

Google TV

De twee verschillende besturingssystemen voor smart-tv’s beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Begin 2021 kwam Google al met een update waardoor de interface van beide steeds meer gelijk werd getrokken. Google TV is onder andere het besturingssysteem van de laatste generatie Chromecast, maar je vindt het ook op nieuwere televisies. Android TV is wat ouder, maar wordt nog steeds geüpdatet. Zo ook nu, want er zijn veel verbeteringen onderweg.

Op Android TV kun je bij het Discover-tabblad zien wat er zoal in je kijklijsten staat. Je kunt bij een film of serie vervolgens aangeven dat je deze aan je kijklijst wil toevoegen, onder andere op de pagina van de film of serie binnen de menu’s. Zo hoef je een film of serie niet te onthouden, maar weet je dat je volgende keer in je kijklijst kunt kijken of er nog iets is dat je graag wil zien. Je kunt op de pagina van een film of serie ook in- of uitschakelen dat de boel vast begint af te spelen, zoals Netflix dat ook als optie heeft.

Android TV

Android TV zal je ook series en films aanraden, maar ervaar je dat hij er steeds net naast zit, dan kun je de suggestietool ook een handje helpen. Op het Discover-tabblad vind je de toestelvoorkeuren en dan de functie contentvoorkeuren. Hier kun je met ‘Improve your recommendations’ (verbeter de suggesties) via duimpjes aangeven of je het een goede aanrader vindt of niet. Zo worden de suggesties steeds beter afgestemd op jouw voorkeuren.

De update komt nu naar Android TV, dus check ook regelmatig handmatig of er al een update klaarstaat voor je televisie. Alleen dan kun je van de bovenstaande mogelijkheden gebruikmaken.