Android TV 12 voegt 4k-interface en nieuwe privacy functies toe

Google heeft in het Android Developers Blog de nieuwe mogelijkheden laten zien. Een functie waar veel gebruikers op zitten te wachten is de 4k-interface van Android TV 12. Straks moet dit mogelijk zijn en is het thuisscherm niet langer 1080p, maar kan het in 4k of zelfs 8k (mits je een 8k-tv hebt) worden weergegeven. Dit geldt ook voor apps en ontwikkelaars kunnen al aan de slag om apps voor te bereiden op de hogere resolutie. Ook komen er mogelijkheden om de achtergrond te blurren waar apps gebruik van kunnen maken.

Zo zal Android TV 12 straks ook naadloos de verversingssnelheid kunnen wisselen. Apps kunnen de instellingen integreren om content op optimale framerates af te spelen. Via Match Content Frame Rate, een nieuwe instelling, krijgen gebruikers de controle over deze functie.

Gebruikers moeten straks ook betere controle krijgen over de microfoon en camera (mits aanwezig uiteraard). Via een indicator op het scherm kun je zien of apps deze toegang nodig hebben. Deze icoontjes verschijnen rechts bovenaan op het scherm. Er komen ook twee schuifjes waarmee je direct deze privacy-instellingen kunt aanpassen.

Advertentie

Andere nieuwe functies

Eerder werd al bekend dat je straks via de Google Assistant toegang hebt tot een functie genaamd ‘Stream Transfer’. Hiermee kun je muziek verplaatsen van bijvoorbeeld je speaker in de keuken naar je tv in de woonkamer. Ook komen er met Cast Connect uitgebreidere mogelijkheden om te casten en kun je je normale afstandsbediening gebruiken.

Waar ontwikkelaars op het gebied van smartphones tegenwoordig redelijk snel de nieuwste Android-versie implementeert, daar duurt het op het gebied van televisies veel langer. Relatief nieuwe modellen zitten nog op Android 9 en of er ooit nog een update komt naar een nieuwe versie blijft vaak de vraag. Laten we hopen dat ook dit op korte termijn gaat verbeteren, zodat Android TV 12 straks op een groot scala aan televisies beschikbaar is. Waarschijnlijk lanceert Android TV 12 in september of oktober van dit jaar.