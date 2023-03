Hoewel Google TV de voorkeur geniet bij de zoekmachinegigant, betekent dat niet dat Android TV helemaal overgeslagen wordt. Onlangs bracht de platformhouder namelijk een verse update uit voor het televisiebesturingssysteem, waardoor een handjevol gebruikers nu toegang krijgt tot basale gebruikersprofielen.

Google brengt Android TV-update uit

In de afgelopen maanden heeft Google heel veel aandacht besteed aan het tv-platform naast Android TV. Maar nu zien we dat dit systeem – voor het eerst in maanden – een update krijgt die gebruikersprofielen toevoegt. Voornamelijk het scherm Ontdekken moet hiervan profiteren.

Daarnaast is er ineens een profielicoon verschenen naast het tandwieltje, rechts bovenin het scherm. Het nieuws kwam tot rollen via een Reddit-post, maar op de redactie zien we dat de Nvidia Shield de update ook al weken geleden gehad heeft. Google heeft hier zelf niets over bekendgemaakt.

Wanneer je op dat profielicoon drukt, dan kom je uit op een nieuw scherm. Daarin moet je instellen wat het primaire account is voor dit Android TV-apparaat. Dit primaire account wordt gebruikt voor de kijklijst en aankopen. Verder kun je nog andere accounts toevoegen of verwijderen.

Niet hetzelfde als op Google TV

De basale profielfunctie op Android TV is niet gelijk aan de ervaring op Google TV. Je kunt namelijk nog niet gemakkelijk van gebruiker of profiel wisselen. Dit lijkt meer op een nieuwe interface voor het beheren van je account op gekoppelde apparaten. Het kan zijn dat het bedrijf nog een verrassing in petto heeft.

Maar omdat de zoekmachinegigant hierover zelf niets naar buiten heeft gebracht is het momenteel gissen wat nu precies de bedoeling is. Misschien komt die accountwisselaar er nog aan. Dat zou wel handig zijn, want dan hoeven appmakers dergelijke opties niet meer in hun apps te bouwen en kunnen zaken als informatie en aankopen op systeemniveau van elkaar onderscheiden worden.