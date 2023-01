TW Electronics, het bedrijf achter de referentieafstandsbediening van de meeste Android TV- en Google TV-apparaten van de afgelopen jaren, heeft een nieuw referentiemodel gepresenteerd tijdens de CES 2023 in Las Vegas. De Google TV-afstandsbediening heeft vrijwel hetzelfde design als je kent van de Google TV remote, maar komt dit keer met een zogenaamd ‘fotovoltaïsch-paneel’.

Dit paneel kun je het beste vergelijken met een zonnepaneel, maar dan voor binnen. Het gebruikt lichtbronnen om de energie in elektriciteit om te zetten en zo de batterij in de afstandsbediening op te laden. Het leuke is dat het geen zon nodig heeft, maar gewoon lichtbronnen (zoals je verlichting) in huis kan gebruiken. Je hoeft dus nooit meer batterijen te wisselen in je afstandsbediening. Deze kan zichzelf gewoon opladen. TW Electronics werkt samen met Exeger voor deze technologie, zo weet 9to5Google.

Ook Samsung heeft een dergelijke remote

Voorlopig is nog niet bekend of en wanneer dit nieuwe referentiemodel daadwerkelijk gebruikt gaat worden in een Google TV-product. Wellicht blijft het voorlopig gewoon bij een referentiemodel. Het idee is niet helemaal nieuw, want Samsung heeft al eerder een kleine afstandsbediening geïntroduceerd die middels omgevingslicht opgeladen kan worden. Ook andere bedrijven werken aan soortgelijke technologie. Helemaal nieuw is het dus niet, maar voor een Google TV- of Android-apparaat wel. De toekomst zal uitwijzen of dit inderdaad de nieuwe remote voor veel Google TV-apparaten gaat worden.