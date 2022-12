Maak een videopitch: Jezelf optimaal presenteren in beeld en geluid

Een videopitch heet ook weel een video-audiëntie. De naam zegt het dan al: jezelf, bedrijf of product presenteren in de vorm van een inspirerende en overtuigende videoclip. Momenteel zijn videopitches heel gewild bij sollicitatieprocedures. De werkgevers hebben vaak genoeg van al die stapels met sollicitatiebrieven die nogal eens handig geknipt & geplakt van internet of door een kennis in elkaar gezet zijn. Een videoclip laat (meer) levensecht zien hoe de kandidaat er uitziet, handelt en communiceert. Natuurlijk kan ook hier gemaakte schijn bedriegen doch de toekomstige werkgever of klant kan veel beter zien wat voor vlees er in de kuip zit dan vanaf papier valt op te maken.

Dit artikel gaat in op hoe je een videopitch maakt. Dat kan voor jezelf, familie of kennissen zijn. Die kan de videoamateur dan prima helpen om aan een baan te komen. Het maken van geslaagde videopitches is zo langzamerhand ook een echte bedrijfstak aan het worden. En daar liggen kansen voor de video-entrepreneur.

Rake inhoud

Met het schrijven van een sollicitatiebrief heeft de videopitch gemeen dat het natuurlijk allemaal wel draait om wat de toekomstige werkgever zoekt. Let daarbij goed op de inhoud van de functie, gevraagde opleiding, kennis en ervaring. Meestal wat er op internet en met wat googelen wel te vinden om wat voor soort bedrijf/organisatie gaat en businesscases laten zien wat zij in de praktijk doen.

Hierop dient het videoprofiel van de sollicitant natuurlijk zoveel mogelijk op aan te sluiten. Helemaal volmaakt is dikwijls niet nodig. Het is ook de persoon die telt! Vertaal het gevraagde videoprofiel naar hert draaiboekje voor de pitch en later verder naar het verhaal dat de sollicitant straks gaat vertellen.

Deel twee van de inhoud betreft het menselijk profiel van de sollicitant. Wie is zij of hij? Wat doet de sollicitant nog meer, die human background. Hoe communiceert de geportretteerde , gedraagt deze zich in de praktijk en beweegt deze zich? Laat kort enkele voorbeelden zien. Human interest op de juiste wijze gepresenteerd trekt de aandacht.

Een videopitch is een teaser (lekkermaker) voor het komende sollicitatiegesprek. Houd het kort, flitsend, uitnodigend en inspirerend. Daarop selecteert men vaak de uit te nodigen kandidaten. Geef een duidelijke boodschap mee.

Een gewoon papieren CV blijft nog wel nodig. Laat dit qua opmaak en stijl aansluiten bij de videopitch.

Wees creatief

Een videopitch maakt veel meer mogelijk dan een sollicitatiebrief. Vanaf papier moet de sollicitatiecommissie zelf een voorstelling of beleving maken. De videopitch laat dit gewoon daadwerkelijk zien. Bijvoorbeeld het benaderen van mensen of (potentiele) klanten. Ben je een timmerman laat dan zien hetgeen je timmert. Blijf zoveel mogelijk jezelf en overdrijf niet. Ontstaat de indruk dat het allemaal niet echt of te gemaakt is dan haakt de werkgever waarschijnlijk af. Enthousiasme en passie verkopen net als empathie. Kies de kleding op maat van de functie doch wat speels mag best. Lees teksten zo min mogelijk op. Spontaan met normaal taalgebruik wordt geapprecieerd.

Van belang zijn verder:

Een duidelijke call to action. Wat heeft de sollicitant te bieden, hoe kan de afnemer dat krijgen en waarom dan wel (het voordeel).

Zorg voor herkenning (beleving) van hetgeen je zegt bij de kijker.

Zorg dat er twee dingen zijn die men goed onthoudt uit de videopitch. Daar kan het sollicitatiegesprek straks verder overgaan.

Op het internet (FNV vakbond, howtovideointerview.com, wetalent.nl en cammio.com) zijn tal van tips te vinden over het maken van een videopitch.

Opnametechniek

Zo voordelig mogelijk presenteren in beeld en geluid is de sleutel tot succes bij de videopitch. Een verkeerde belichting, onscherpe beelden en slecht geluid spreken beslist niet aan. Van te voren allemaal goed instellen en controleren. Plaats geen personen voor ramen, afleidende kleurvlakken en objecten.

De favoriete beelduitsnede is een halftotaal tot een semi-close. Oogcontact is belangrijk. Een aantal echte close-ups en zelfs een super-close-up kunnen prima werken. Voor het laten zien van het bewegen, handelingen uitvoeren, kleding en de input van uit de omgeving zo nu en dan een totaalshot. Houdt de microfoon het liefst buiten beeld. Dat kan met behulp van een dasspeldtype of een microfoonhengel (boom). Houd de geluidssterkte rond de -6 tot -2 dB en voorkom brom, ruis, tikken en andere stoorsignalen.

Straf monteren

Netjes en straf monteren zijn belangrijk. Kort, to the point, een duidelijke opmaak, niet al te flitsend doch zeker niet saai en het geluid op niveau scheppen de juiste videopitch. Een beetje creatief met de lay-out, titels, uitsnede en effecten mag best. Deze opmaak mag echter niet afleiden van de boodschap en inhoud. Laat na een belangrijke statement even een korte rustpauze in het geluid. Niet doorratelen. Let er bij de export naar een afspeelformaat op dat de kwaliteit voldoende goed blijft en het AV-bestand niet te groot uitpakt.

Dus…

Geslaagde videopitches kan je maken met de camcorder, videofilmende fotocamera en zelfs de smartphone. Het zijn de boodschap, pakkende beleving, creativiteit en kwaliteit die het hem doen. En houd het echt kort.