Loewe introduceert geïntegreerde multiroom-stereoversterker

De Loewe multi.room amp is een oplossing voor de integratie van passieve luidsprekers in een Loewe Multiroom of een Loewe Home Cinema systeem. Zo kunnen vele netwerktoepassingen eenvoudig worden gerealiseerd: bestaande luidsprekers, actief of passief, worden door de Loewe multi.room amp smart en kunnen worden gebruikt voor alle soorten audiostreaming, inclusief Hi-Res Audio. Ook bestaande HiFi-installaties inclusief passieve luidsprekers worden met de Loewe multi.room amp geüpgraded naar de wereld van smart streaming en multiroom. Bovendien integreert de multiroom stereo-eindversterker in combinatie met een Loewe soundbar en de Loewe draadloze digitale audiolink-technologie alle luidsprekers als componenten voor Loewe Home Cinema-oplossingen zonder verlies of latentie.

Naast stereo-, meerkamer- en thuisbioscoop-toepassingen kan het apparaat ook worden gebruikt in de B2B-sector, bijvoorbeeld voor achtergrondgeluid in hotellobby’s of restaurants. Er zijn verschillende bedieningsmodi beschikbaar: Mono- of stereobediening, instelbaar met een eigen wisselknop, koppelingsfunctie voor draadloze integratie van luidsprekers in thuisbioscoopinstallaties, achter-/voorselectie van meerkanaals luidsprekers en subwooferselectie zodat alleen frequenties boven 150 Hertz naar de aangesloten luidsprekers worden uitgevoerd als er een extra actieve subwoofer op de versterker wordt gebruikt. Bij gebruik via de HDMI ingang wordt bediening via HDMI-CEC ondersteund. Voor WiFi-installatie ondersteunt de WPS-functie eenvoudige installatie met één druk op de knop.

De stereoversterker biedt een muziekvermogen van maximaal 2 x 300 watt. Individuele geluidsinstellingen zijn mogelijk via de meegeleverde Loewe remote mr. Een HDMI ARC-poort als verbinding met de TV, RCA-ingangen voor bronnen zoals moderne vinyl draaitafels, CD- en MP3-spelers en de geïntegreerde USB-interface kunnen worden gebruikt voor allerlei audiobronnen. Twee netwerkaansluitingen zijn beschikbaar voor LAN-integratie, zelfs in een serieschakeling. Draadloos ondersteunt de Loewe multi.room amp alle belangrijke Bluetooth- en WiFi-standaarden. Voor de aansluiting van analoge luidsprekers beschikt de versterker over vergulde banaanstekkers met kabelaansluitingen. Actieve luidsprekers worden bediend via de RCA-voorversterkeruitgang. Een andere RCA-aansluiting wordt gebruikt om een actieve subwoofer aan te sluiten.

Aan de onderkant van de behuizing bevinden zich twee bevestigingen voor wandmontage en een statiefschroefdraad. Bovendien zijn de afmetingen zo gekozen dat twee Loewe multi.room ampsnaast elkaar in een 19-inch rack kunnen worden geplaatst. De passieve en stille koeling is ook ontworpen voor gebruik in racks. Alle functies kunnen worden geselecteerd met de meegeleverde Loewe remote mr. Basisfuncties kunnen worden bediend met het centrale bedieningselement aan de voorzijde van het toestel. De actuele bedrijfsmodus en het ingestelde volume worden aangegeven door een onopvallende, meerkleurige LED-lijn boven aan het frontpaneel van de Loewe multi.room amp.

Kenmerken Loewe multi.room amp

Geïntegreerde multi-room stereo eindversterker

2 x 300 watt totaal muziekvermogen

Klasse D versterker, schakelbare mono/stereo werking

Frequentiebereik 20 – 20,000 Hertz

Meerkanaals Home Cinema met Loewe Wireless Digital Audiolink

Multiroom audio met Apple AirPlay, Google Cast en DTS Play-Fi

HDMI-ARC met HDMI-CEC ondersteuning

Bediening via Loewe remote mr

Afmetingen (B x H x D) ca. 21,7 x 7,9 x 21,7 cm, geschikt voor gebruik in 19-inch racks

Mooi, elegant design

Made in Germany

Prijzen en beschikbaarheid

De Loewe multi.room amp is vanaf april 2024 verkrijgbaar bij geautoriseerde Loewe verkopers voor een adviesprijs van 999 euro.