Nokia 8010 streaming box krijgt Android 11 en nieuwe chip

Vorig heeft hebben we de Nokia 8000 streaming box uitgebreid getest. De mediaspeler heeft een aantal toffe eigenschappen – zoals het kunnen aansluiten van externe schijven en accessoires – en ook wat zaken die minder goed gaan. Denk dan aan de standaard hdr-modus die voor problemen zorgt.

De Nokia 8010 is dus een verbeterde versie van de 8000. Het nieuwe model biedt nog steeds toegang tot allerlei streamingdiensten, waaronder ook Nvidia’s GeForce Now voor gamers. De ervaring moet echter verbeterd zijn, met onder meer 4GB aan werkgeheugen, 32GB aan opslaggeheugen en een krachtigere processor. Ook zijn er drie usb-poorten aanwezig, wat er een meer is dan de vorige generatie.

Daarnaast komt de Nokia 8010 streaming box met Android TV en toegang tot alle diensten die via Android te bekijken zijn, plus bluetooth, Chromecast built-in en Google Assistant. 4K, HDR (HDR10) en Dolby Atmos worden ook ondersteund. Naast WiFi kun je gebruikmaken van ethernet. Voor de bediening van de Nokia 8010 gebruik je een app (voor streaming) of de de meegeleverde afstandsbediening. Naast de gebruikelijke knoppen zijn er knoppen voor Netflix, YouTube en de Google Assistent. De knoppen van de afstandsbediening zijn verlicht.

Advertentie

De Nokia 8010 streaming box gaat 159 euro kosten.