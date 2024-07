CEO van Sonos zegt sorry voor vernieuwde app en toont roadmap

Er is nogal veel om te doen geweest. Sonos bracht de nieuwe app in mei uit, maar er ontbraken zoveel functies dat veel gebruikers (terecht) woest hebben gereageerd. Sonos is geschrokken van de reacties en is druk aan het werk om de stabiliteit te verbeteren en vooral ook oude functies terug te brengen. Denk bijvoorbeeld aan muziek afspelen vanaf een NAS of de timerfunctie. De afgelopen maanden zijn deze functies alweer teruggekomen in de app, maar we zijn er nog niet. Het heeft dan ook wel bijna drie maanden geduurd, maar de CEO van Sonos, Patrick Spence, heeft nu zijn excuses aangeboden en komt met een roadmap wat gebruikers de komende maanden kunnen verwachten.

Hij geeft toe dat ze de app te snel hebben uitgebracht en dat het hele team hard aan het werk is om de vernieuwde app te verbeteren. Het idee is om de komende tijd om de twee weken updates uit te brengen die de stabiliteit moet verbeteren, bugs moet fixen en nieuwe functies toe moet voegen, zodat de nieuwe app snel weer op het niveau van de oude app is en vervolgens een mooie start biedt om verder te innoveren.

Roadmap Sonos

July and August:

Improving the stability when adding new products

Implementing Music Library configuration, browse, search, and play

August and September:

Improving Volume responsiveness

User interface improvements based on customer feedback

Improving overall system stability and error handling

September:

Improving Alarm consistency and reliability

September and October: