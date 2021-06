En wat betekent dat allemaal onderaan de streep?

Jeffrey Hooijer

Overall kan ik dan ook zeggen dat ik zeer enthousiast ben over de Live Pro+ oortjes van JBL. Het is een product dat mij heeft laten zien dat het zijn prijs weldegelijk waard is. In het verleden was ik namelijk overtuigd van het feit dat je geen geld moet neerleggen voor dit soort producten, maar deze oordoppen hebben mij anders laten denken. Als je namelijk wilt genieten van jouw muziek of serie in een drukke trein of in het verkeer, dan raad ik het je zeker aan de JBL Live Pro+ aan te schaffen. Het product biedt je de rust en focus die je nodig hebt op dat moment, maar je kunt je direct weer openstellen voor de buitenwereld met een druk op de knop. In een woord: aanrader!