Review: Ninja Luxe Café Premier Espresso Machine – ES601EU

Gebruik en kwaliteit

De Ninja Luxe Café Premier is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, maar ik raad wel aan om de handleiding door te nemen, vooral in het begin. De machine begeleidt je door het proces, van het malen van de bonen tot het opschuimen van de melk. Het kiezen van de gewenste koffiebereiding en het aanpassen van de instellingen is eenvoudig dankzij het duidelijke display en de knoppen.

Het zetten van espresso is een interactief proces, en ik merkte dat ik het erg leuk vond om controle te hebben over verschillende parameters, zoals de maalgraad en de hoeveelheid koffie. Dit maakte het om te experimenteren en de perfecte kop koffie te zetten. Houd er echter rekening mee dat het zetten van koffie met deze machine over het algemeen langer duurt dan met een volautomatische machine, vooral als je meerdere porties bereidt. Dit kan een nadeel zijn als je snel koffie voor een groep mensen wilt zetten.

De machine is niet “slim” in de zin dat hij met een app verbonden is of taken automatisch uitvoert, maar komt wel met wat slimme functies, zoals het herkennen van bonen (en het aanpassen van de maalgraad), het zelf reinigen van de melkopschuimer en aanbevelingen op basis van de maalgraad en de hoeveelheid koffie die je laat malen. Ook zijn de stamper en het opzetstuk voor de grinder in het apparaat op te bergen, net als de verschillende opzetstukken voor luxe koffie, een enkele espresso of een dubbele espresso.

Het maken van je eigen koffie op deze manier is simpelweg leuker dan het door een volautomatische koffiemachine laten doen, althans, dat is mijn eigen ervaringen. Andere mensen in huis geven de voorkeur aan een snel kopje koffie wat voor hen ook prima smaakt. Het is dus echt een apparaat voor mensen die de tijd willen nemen en echt zelf een perfect kopje koffie, of een variatie daarop willen zetten. Toch geeft de Ninja Luxe Café Premier genoeg adviezen en opties om het wat makkelijker te maken, onder meer met de maalgraad, de sterkte, het formaat en de schuimstijl. En wat dat laatste betreft heb je vier voorinstellingen: teamed Milk (gestoomde melk), Thin Froth (dun schuim), Thick Froth (dik schuim) of Cold Foam (koud schuim).

Zoals gezegd is het maken van een kop koffie met dit apparaat gewoon leuk, maar in mijn optiek smaakt de koffie ook beter dan met een volautomatische koffiemachine. Dan hebben we het niet over een Senseo of vergelijkbaar, maar over een dure koffiemachine van bijvoorbeeld Siemens. Ja, die kan veel meer en alles veel sneller, maar de pure smaak van de koffie is voor mij persoonlijk beter met de Ninja. Het grootste nadeel voor mij persoonlijk is de snelheid waarmee de koffie(variatie) gezet wordt. Niet wanneer ik koffie voor mijzelf zet, maar wel wanneer er voor meerdere mensen gezet moet worden. Dan duurt het allemaal vrij lang, maar dat is dan iets wat je op de koop toe moet nemen.