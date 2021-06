App, comfort en gebruiksgemak

Of de oordoppen goed zitten, is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste de grootte van je oren en het formaat oordoppen dat je uitkiest. Binnen de app word je de eerste keer goed geholpen over welk formaat het beste bij jou oren past. Het systeem houdt dan alleen rekening met de resonantie van het geluid waarschijnlijk, want qua comfort hebben we wat kanttekeningen. Volgens de app heeft ondergetekende bij z’n rechteroor een ander formaat oordop nodig dan bij z’n linker. Dat is op zich niet eens zo’n heel vreemd gegeven.

Het geluid komt heel helder door op deze manier. Echter, qua comfort merken we dat dat oordopje eerder uitvalt tijdens het hardlopen bijvoorbeeld. Nu zijn dit geen oordoppen die bedoeld zijn voor tijdens het sport (daar heeft JBL andere earbuds voor), het feit blijft wel dat die dus losser in je oor zit. Ook wanneer je gewoon over straat loopt, merk je dat er geluid je oor binnenkomt dat daar niet hoort, wanneer anc actief is. Het kan dus zijn dat het pakket geen goed passend oordopje kan aanbieden voor jouw oor, maar die kans is — eerlijk gezegd — vrij klein.

Binnen de app kun je instellen wat er gebeurt op het gebied van Gebaren. Met Gebaren kun je acties instellen voor tikken, twee keer tikken en tikken & vasthouden. Standaard staan de earbuds ingesteld op de spraakassistent oproepen (helaas werkt Hey, Google niet in het Nederlands), maar je kunt ook kiezen voor volumebediening, afspeelregelaars of de Ambient Sound-regelaar. Mocht je dit allemaal niets vinden, dan is er nog de optie om géén functionaliteit in te stellen. Kortom: JBL geeft je meer dan genoeg aanpassingsmogelijkheden.

De JBL Live Pro+ TWS koppelen gaat overigens heel vlot. Wij hebben het setje getest met de OnePlus 9 Pro. Na het downloaden van de app (en zowel bluetooth en locatie aan te hebben gezet) en het openen van het doosje, vinden de twee apparaat elkaar moeiteloos. Het is alsof je een set AirPods koppelt met je iPhone. Gemakkelijk gaat haast niet. Daarna kun je de oordoppen meteen instellen. Je kunt het niveau van de anc aanpassen of je activeert Ambient Sound. De laatste optie zorgt ervoor dat je juist wél de geluiden uit de omgeving hoort.

Daarnaast is er Smart Audio en Video. Die kan de geluidsinstellingen aanpassen en rekening houden met het feit of je naar muziek luistert of een video bekijkt. Met de ingebouwde equalizer zorg je ervoor dat je het geluid afstelt zoals jij dat wil horen. Er zijn wat standaardopties beschikbaar, maar je kunt ook zelf een profiel aanmaken. Het is niet net zo uitgebreid als bij de koptelefoon en oordoppen van bijvoorbeeld Skullcandy (die daadwerkelijk met eventueel gehoorverlies rekening kan houden), maar deze opties werken fijn en weergaloos.

De actieve ruisonderdrukking werkt behoorlijk goed. Je wordt goed afgesloten van de buitenwereld, al komt er natuurlijk altijd nog een beetje geluid doorheen. Het is echter niet vervelend en die geluidslekken zitten de luisterervaring niet in de weg. Dat gezegd hebbende moet je er dus wel voor zorgen dat je het juiste formaat oordop op de earbuds plaatst. Want als een oordopje los zit, dan valt het effect van de actieve ruisonderdrukking vanzelfsprekend aan één kant weg. Hoe dan ook: JBL levert hier een prima prestatie af, zeker op dit prijspunt.