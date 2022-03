Soundbar

Het geluid van een platte tv is vaak niet echt goed en om deze reden gaan veel mensen voor het betere geluid van een surroundsysteem of een stereosysteem. Maar, wat nu als je niet al de lasten wilt hebben van veel kabels en lelijke en soms zelfs grote luidsprekers en wel de lusten van een goed en mooi geluid? Daarvoor is de soundbar in het leven geroepen. Een soundbar is een systeem dat bestaat uit één luidspreker die minimale ruimte inneemt, bijna geen bekabeling nodig heeft en vaak ook nog eens mooi is. Wanneer je deze luidspreker gebruikt kun je makkelijk een beter geluid voor tv-programma’s, films en games krijgen.

Soundbars zijn vooral een goede match met flatscreen tv’s. De soundbar biedt in de meeste gevallen een veel beter geluid dan de kleine ingebouwde luidsprekers in de tv en het slanke design past vaak goed bij de stijl van de platte tv’s. Alhoewel een soundbar niet de kwaliteit haalt van een volledig surroundsysteem maakt de grootte en het gemak de soundbar wel ideaal voor diegenen die geen uitbundig (en duur) systeem willen maar toch van goed geluid willen genieten.

Er zijn soundbars die Virtual Surround bieden. Dit houdt in dat de soundbar zelf een surround geluid verzorgd, zonder luidsprekers achter in de kamer te hoeven plaatsen. Let wel; Het is Virtual surround, wat inhoudt dat het surround geluid nagebootst wordt en nooit de realiteit van een echt surround systeem zal kunnen weergeven. Tegenwoordig beschikken soundbars echter ook over de mogelijkheid om surroundgeluid in de vorm van Dolby Digital, Dolby Atmos en DTS:X weer te geven. Dit doen ze middels weerkaatsingen in de ruimte en optionele, draadloze speakers achter de luisterpositie. Meer weten over soundbars? Lees dan verder in onderstaand artikel.