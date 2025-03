Autoscènes in films: Veiligheid voor alles

Trailers

De laatste jaren wordt er wel anders gewerkt. Veiligheid staat op de eerste plaats. Daardoor hoeven de acteurs in principe alleen te acteren, want de auto waarin zij zich bevinden, is op een slimme en veilige manier voorbereid op de opnamen. De oplossingen zijn in principe heel simpel. De auto wordt in zijn geheel op een trailer gezet, de acteurs erin en draaien maar. Helaas is dit in de praktijk niet zo eenvoudig. Op de eerste plaats is het een dure oplossing. Ten tweede is een grote vrachtauto met een auto erop niet erg manoeuvreerbaar. Het grote voordeel is dat je veel extra ruimte hebt voor meer camera’s, lichtschermen en noem maar op. Maar… de traagheid van een vrachtwagen beperkt je als filmer heel erg in de mogelijkheden en ondermijnt de geloofwaardigheid van de scène.

Een alternatief is een aanhangwagenconstructie: het voertuig wordt door een wagen getrokken als ware het een aanhangwagen. Ook deze oplossing is veilig en het is eveneens een situatie waarin de acteur niet zelf hoeft te rijden. Het nadeel hiervan is dat er minder ruimte is voor verlichting, extra camera’s en andere apparatuur.