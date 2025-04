Review: Bowers & Wilkins Px7 S3 – In alle stilte hifi-geluid

Wat is er nieuw?

De Px7 S3 is een hoofdtelefoon met noise-cancelling, ontworpen om thuis maar ook in luidruchtige omgevingen zoals kantoren of het OV te gebruiken. Op dat vlak belooft Bowers & Wilkins nog betere prestaties. Dankzij de stap van zes naar acht microfoons (vier per kant) moet die ruisonderdrukking efficiënter worden. Er zijn niet zoveel rivalen die er zoveel bezitten, de JBL Tour One M3 bijvoorbeeld is een zeldzame andere. Het aantal microfoons bepaalt uiteraard niet alles, maar het geeft de NC-algoritmes wel meer data om mee te werken. En dat helpt om accurater antigeluid te genereren zodat de herrie uit de omgeving verdwijnt en je muziek onaangetast blijft doorspelen.

Bluetooth draagt een minder goede reputatie met zich mee als het gaat om geluidskwaliteit. Tijdens het streamen wordt de audio immers opnieuw gecodeerd, meestal op een lossy manier die audiodata weggooit. Betere audiocodecs, zoals LDAC en aptX, gaan minder destructief te werk. Voorgaande Bowers & Wilkins-hoofdtelefoons hadden hier al oog voor door ondersteuning te bieden voor aptX HD en aptX Adaptive. De Px7 S3 gaat een stap verder door aptX Adaptive ondersteuning voor 96 kHz/24-bit audio te geven (wat nog altijd lossy is) en aptX Lossless. Die laatste codec biedt cd-kwaliteit, zonder verlies.

Op audiovlak vallen vooral de nieuwe 40-mm biocellulose drivers op die nu ook een discrete hoofdtelefoonversterker krijgen. Bij veel noise-cancellinghoofdtelefoons is er één chip die alles doet: DA-conversie en versterking, en soms zelfs ook de ruisonderdrukking. Dat is makkelijk, maar aparte onderdelen presteren meestal beter omdat ze beter op de drivers kunnen afgestemd worden.

Hoe lang een hoofdtelefoon speelt zonder opladen is belangrijk. De Px7 S3 zit bij de beste van de klasse met een autonomie van 30 uur met noise-cancelling ingeschakeld. Als je dan toch moet opladen, dan kun je in een noodgeval een koffie gaan halen en vijftien minuten later een hoofdtelefoon opzetten die weer zeven uur speelt.