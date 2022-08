Verschillen

Uiteraard zijn er ook de nodige verschillen tussen de Yamaha TW-E3B en de TW-E5B. Dat begint al met de doos. Alhoewel de buitenste verpakking in dezelfde stijl vormgegeven is, blijkt de binnenste doos van de TW-E5B vele malen luxer met verschillende vakjes en de oplaadcase in een zakje. Opvallend is direct het verschil in grootte tussen beide oplaadcases. De Yamaha TW-E5B heeft een veel grotere oplaadcase en na het openen blijkt ook waarom, want de Yamaha TW-E5B zijn een behoorlijk stukje groter én luxer.

De Yamaha TW-E3B beschikt over een dynamische 6 mm driver en oogt ook een stuk kleiner. Wij hebben van beide oordopjes de (mat)zwarte variant en wat opvalt is dat er weinig opsmuk op de TW-E3B te vinden is. Je vindt aan beide kanten een fysieke knop met een ledlampje ervoor, maar verder is het één geheel. Het oogt daardoor wellicht ook wat saai.

De Yamaha TW-E5B beschikt over een dynamische 7 mm driver. Alhoewel het gedeelte wat in het oor geschoven wordt vrijwel identiek is, is de rest van de behuizing echt een stuk groter. Dit model beschikt over fysieke knoppen aan de bovenkant en heeft een reliëfpatroon aan de zijkant, dat we ook weer terugvinden aan de bovenkant van de oplaadcase. Het maakt de TW-E5B niet alleen luxer, maar ook zwaarder, namelijk 6,5 gram per oordopje in tegenstelling tot 5 gram per oordopje van de TW-E3B.

Verschillen zijn er ook te vinden in de specificaties. De Yamaha TW-E3B beschikt over bluetooth 5.0, terwijl de TW-E5B over bluetooth 5.2 beschikt. Deze laatste komt ook met Ambient Sound, waardoor externe geluiden ook doorgegeven kunnen worden. Zo blijf je beter op de hoogte van je omgeving en kun je ook veilig over straat met de oordoppen in. Daarnaast ondersteunt dit model ook de audiocodec Qualcomm aptX Adaptive. De batterij gaat tevens langer mee. Volgens de specificaties kun je maximaal 30 uur luisteren op de Yamaha TW-E5B, namelijk 8,5 uur per lading en nog eens 21,5 uur met de oplaadcase erbij. De Yamaha TW-E3B gaat 6 uur mee op een enkele lading en nog eens 18 uur met de oplaadcase erbij.