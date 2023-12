Review: Yamaha ATS-B300A – soundbar met Dolby Atmos

Audiokwaliteit

Met een adviesprijs van 349 euro zit de Yamaha ATS-B300A aan de onderkant van het soundbarsegment. De speaker is dan ook vooral gericht op diegenen met een relatief kleine kamer en een beperkt budget, die het geluid van hun televisie een boost willen geven, zowel tijdens het kijken naar films als naar het luisteren van muziek.

Die boost geeft de Yamaha ATS-B300A absoluut. De soundbar weet een dynamisch en energiek geluid neer te zetten, dat goed in balans is. In de stereomodus met muziek is het allemaal wat klein en ingetogen, zonder veel levendigheid. Maar, in de Filmmodus komt eigenlijk alle content veel meer tot leven. De soundbar weet in deze modus een veel breder, hoger en levendiger beeld neer te zetten. Normaal gesproken zijn we hier met muziek voorzichtig mee, maar de ATS-B300A klinkt simpelweg beter in deze modus. Alle soorten muziek komen goed tot hun recht, met warme vocalen, een brede soundstage en voldoende details om comfortabel te kunnen luisteren. Enige minpuntje is dat de bass-tonen wat achterwege blijven, zeker bij wat hardere muziek. Met de Bass Extension-functie haal je deze wat meer naar voren, maar dan kunnen ze weer te snel overheersen. Dit merk je vooral op hogere volumes.

Voor films (met en zonder Dolby Atmos) geldt hetzelfde minpunt. De lage tonen blijven achter op de rest, en dat merk je vooral bij actiefilms waarin die lage tonen in de onderbuik gevoeld moeten worden. Maar, dat is niet gek, want de woofer zit in de soundbar en in deze prijsklasse is dit een bekend minpunt. Het surroundgeluid van de Yamaha ATS-B300A is vanzelfsprekend ook wat beperkt. Nee, er vliegt niets achter of langs je heen, maar de soundbar weer wel een overtuigd surroundeffect neer te zetten dat daadwerkelijk een stuk breder en hoger is dan in de stereomodus. Het voegt dan ook zeker iets toe aan de gemiddelde film. De weergave is voorzien van genoeg detail, dynamiek en karakter voor een zeer plezierige kijkervaring.

Ook zijn we fan van de Clear Voice-modus, waarmee dialogen in films en series beter gescheiden worden van omgevingsgeluiden en soundtracks. Stemmen komen duidelijker en helderder naar voren, wat iets meer rust geeft tijdens het kijken van een film wanneer het volume wat lager staat. Bij praatprogramma’s zonder veel extra geluiden werkt het niet altijd geweldig, dus dan is de modus beter uit te schakelen.