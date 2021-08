Galaxy Z Fold3

Het eerste nieuwe toestel is de opvouwbare Galaxy Z Fold3. Het toestel komt met een theateruitzicht van 7,6-inch (2.208 bij 1.768 pixels) met Gorilla Glass Victus en een camera onder het display. Het toestel heeft daarnaast een coverscherm van 6,2-inch met een resolutie van 2.269 bij 832 pixels. Beide schermen zijn amoled-schermen. Het toestel is daarnaast volledig waterdicht met een aluminium behuizing en heeft vijf camera’s aan boord.

Het toestel draait dit keer niet op een Enyxos-processor, zoals we vaker bij smartphones van Samsung zien, maar op de Qualcomm Snapdragon 888. Het toestel heeft 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het Super Smooth Dynamic Amoled-scherm ondersteunt een verversingssnelheid van 120Hz en het toestel beschikt over Dual Speakers met Dolby Atmos en een batterij van 4.400 mAh. Deze kun je bedraad met 25W opladen en draadloos met 10W. Het toestel draait bij lancering op Android 11.

S Pen Fold Edition

Samsung heeft voor het toestel een volledig vernieuwde stylus ontworpen. De S Pen Fold Edition is de eerste stylus voor een opvouwbare smartphone en beschikt over een afgeronde intrekbare pentip om het scherm niet te beschadigen. De stylus ondersteunt Support Air Commands & Actions, weegt 8 gram en hoef je niet op te laden. Overigens is de S Pen Pro ook compatibel met dit toestel. De Galaxy Z Fold3 is straks verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Green. Het toestel weegt 271 gram en heeft een dikte van 16 millimeter wanneer deze dichtgevouwen is.

De Galaxy Z Fold3 beschikt over vijf camera’s aan boord. Drie op de achterzijde, één op de voorzijde en een camera onder het hoofdscherm. Deze UDC-camera (under the display) beschikt over vier megapixel. Dankzij pixel rearrangement-technologie moet de lens voldoende licht binnenkrijgen. Op de achterzijde vinden we de Ultra Wide camera van twaalf megapixel en een Wide Dual Pixel camera van twaalf megapixel. Ook is er een Telecamera van twaalf megapixel. Bovenaan het coverscherm zit tenslotte de selfiecamera van tien megapixel. Zet het toestel in de Flex Mode en je hebt geen statief meer nodig. Je kunt het toestel dankzij het opvouwbare scherm gewoon neerzetten.

Galaxy Z Flip3

Naast het opvouwbare toestel komt Samsung met de Galaxy Z Flip3. Een ouderwets klaptoestel in een nieuw jasje, waarbij het scherm ook mee kan vouwen. Daarnaast is er een extra coverscherm geplaatst. Het hoofdscherm is een Dynamic Amoled-scherm van 6,7-inch met een verversingssnelheid van 120Hz. De resolutie van dit hoofdscherm bedraagt 2.640 bij 1.080 pixels. Het coverscherm is een Super Amoled-scherm van 1,9-inch op 60Hz met een resolutie van 260 bij 512 pixels.

Qua hardware is dit ook een snel toestel met een Qualcomm Snapdragon 888-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Een micro-sd-kaart kun je niet plaatsen. Wel is er ondersteuning voor 5g. Het toestel beschikt over stereospeakers en ondersteuning voor Dolby Atmos en HDR10+. Ook is het toestel waterbestendig met IPX8. De batterij heeft een capaciteit van 3.300 mAh die je bedraad met 15W en draadloos met 10W kunt opladen. Het toestel draait op Android 11 en kent de afmetingen 166 x 72.2 x 6.9 mm wanneer deze opengeklapt is. Dichtgeklapt zijn de afmetingen 86.4 x 72.2 x 17.1/15.9 mm. De Galaxy Z Flip3 weegt 183 gram. Je kunt straks kiezen uit de kleuren Cream, Green, Lavender en Phantom Black.

Qua camera’s beschikt het toestel over twee camera’s aan de achterzijde. Een Ultra Wide camera van twaalf megapixel en een Wide camera van twaalf megapixel. Aan de voorkant vinden we een selfiecamera van tien megapixel.

Galaxy Buds 2

Samsung heeft ook de nieuwe Galaxy Buds 2 gepresenteerd. Deze draadloze oordoppen beschikken over actieve noise cancellation en ondersteunen bluetooth 5.2. De comfortabele pasvorm moet ervoor zorgen dat je ze de hele dag kunt dragen. De dynamische two-way speakers (woofer + tweeter) van de Galaxy Buds 2 moeten zorgen voor heldere hoge noten en een diepe bas.

Muziek luisteren kan tot 5 uur zonder opladen met anc aan en tot 7,5 uur met anc uit. Via de oplaadcase is dit respectievelijk 20 uur en 29 uur. Vijf minuten opladen staat garant voor 1 uur muziek luisteren. Draadloos opladen met Qi-technologie wordt ook ondersteund. Kies bij lancering uit de kleuren Graphite, White, Olive en Lavender.

Galaxy Watch 4

Tot slot de nieuwe smartwatch. Samsung komt met de Samsung Galaxy Watch 4. Het is tevens de eerste smartwatch met het nieuwe WearOS waarvoor Samsung heeft samengewerkt met Google. De interface over WearOS is Samsung’s eigen One UI Watch. Nieuw is onder andere de BioActive Sensor. Deze 3-in-1 sensor meet je bloeddruk, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed. Met de nieuwe Body Composition-tool kun je ook je lichaamssamenstelling in kaart brengen.

Uiteraard zijn er weer uitgebreide gezondheidsfuncties aanwezig voor al je dagelijkse activiteiten. Variërend van het bijhouden van sporten tot calorieën en stappen. Ook je slaappatroon kun je bijhouden op het Super Amoled-scherm met een resolutie van 450×450 pixels voor de grote maten en 396 x 396 pixels op de kleinere maten. De processor is de Exynos W920 en er is 1.5 GB werkgeheugen en 16 GB opslaggeheugen beschikbaar. LTE, bluetooth 5.0, wifi, nfc en gps worden ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Z Fold3 en de Galaxy Z Flip3 zijn vanaf 11 augustus vooruit te bestellen en te koop vanaf 27 augustus. De Galaxy Z Fold3 is verkrijgbaar vanaf 1.799 euro. De Galaxy Z Flip3 vanaf 1.049 euro. De Samsung Galaxy Buds 2 gaan 149 euro kosten. De Samsung Galaxy Watch 4 komt in twee varianten op 27 augustus beschikbaar. De Galaxy Watch 4 (40mm en 44mm) en de Watch 4 Classic (42mm en 46mm). Prijzen starten vanaf 269 euro voor de Galaxy Watch 4 in 40mm en 369 euro voor de Watch 4 Classic in 42mm.