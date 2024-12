Review: Marantz Model 10 geïntegreerde versterker en SACD 10 SACD/CD-speler

Techniek

Aan de nieuwe Marantz 10-serie is door alle afdelingen van het bedrijf vijf jaar lang intensief samengewerkt. Dit was ook geen sinecure want een hele goede nieuwe versterker ontwikkelen is normaal al een lastige klus. Maar doordat ze in dit geval de oude legendarische tijden wilden doen herleven, werd alles uit de kast gehaald om tot dit ultieme doel te komen. Allereerst is deze Model 10 de krachtigste versterker in de geschiedenis van het merk, wat heeft geresulteerd in een vermogen van 2 x 250 watt aan 8 ohm, 2 x 500 watt aan 4 ohm. Om nog meer vermogen te krijgen is het mogelijk om één tot zelfs vier(!) Model 10’s tegelijkertijd aan te sluiten. Dit gebeurt middels Marantz eigen Floating Control Bus System waardoor alles vanuit één ‘Master’ versterker kan worden aangestuurd. Om verder een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bereiken, is de versterker geheel symmetrisch en dubbel mono opgebouwd. Daarbij is gestreefd naar volledige separatie tussen het linker- en rechterkanaal. Een ander doel was de laagst mogelijke vervorming bij het grootst mogelijke dynamische bereik van iedere versterker die Marantz ooit te realiseren. Maar wat werkelijk anders is en dat heeft het merk tijdens zijn laatste generatie versterker ook al ontdekt, is het toepassen van Purifi klasse D techniek. Van alle bestaande klasse D technieken (die ook allemaal zijn uitgeprobeerd), vonden de ingenieurs deze techniek het beste en meest natuurlijk klinken. Voor de eigen Marantz toepassing hebben de engineers samengewerkt met dit Deense bedrijf waarin veel bekend ontwerpers zijn verenigd, om tot hun eigen versie te komen. Een variant die ze nodig achten om de beoogde Marantz kwaliteiten voor het voetlicht te krijgen. Deze werkzaamheden vonden plaats in de speciale Marantz high-end productiefaciliteit in Shirakawa. Dezelfde methodologie werd toegepast voor de schakelende voeding en ook die is in eigen huis gebouwd met aangepaste componenten in plaats van de vaak toegepaste standaardoplossingen. Op deze manier kon ook het specifieke Marantz geluid ontstaan wat het team als hoofddoel had gesteld. Voor de rest binnen de analoge schakeling, maakt het Japanse merk gebruik van een extreem hoogwaardige volledig ingekapselde ringkerntransformator. Alle delen van de versterker zijn tenslotte volledig gescheiden door verkoperde compartimenten en de versterker zit werkelijk afgeladen vol.